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Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
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Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры - РИА Новости, 04.05.2022
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры
Сергей Лазарев в социальных сетях эмоционально ответил на слухи о завершении карьеры. Он написал, что подобная информация – фейк. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:43
2022-05-04T13:43
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях эмоционально ответил на слухи о завершении карьеры. Он написал, что подобная информация – фейк.Он добавил, что продолжает работать над новым материалом и планировать концерты.Ранее Лазарев опроверг отъезд из России и заявил, что гордится своей национальностью.
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
13:43 04.05.2022
 
Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры

Сергей Лазарев опроверг завершение карьеры

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях эмоционально ответил на слухи о завершении карьеры. Он написал, что подобная информация – фейк.

"Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!" – заявил певец.

Он добавил, что продолжает работать над новым материалом и планировать концерты.

"Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них! По многочисленным просьбам мы продлеваем наш N-тур еще на несколько городов!" – заключил артист.

Ранее Лазарев опроверг отъезд из России и заявил, что гордится своей национальностью.
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