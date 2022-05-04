Сергей Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры
Сергей Лазарев опроверг завершение карьеры
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев в социальных сетях эмоционально ответил на слухи о завершении карьеры. Он написал, что подобная информация – фейк.
"Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!" – заявил певец.
Он добавил, что продолжает работать над новым материалом и планировать концерты.
"Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них! По многочисленным просьбам мы продлеваем наш N-тур еще на несколько городов!" – заключил артист.
Ранее Лазарев опроверг отъезд из России и заявил, что гордится своей национальностью.