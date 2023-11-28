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Кубань продолжает развивать питомники саженцев винограда - РИА Новости, 28.11.2023
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Краснодарский край
 
12:30 28.11.2023 (обновлено: 14:08 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/kuban-1912326103.html
Кубань продолжает развивать питомники саженцев винограда
Кубань продолжает развивать питомники саженцев винограда - РИА Новости, 28.11.2023
Кубань продолжает развивать питомники саженцев винограда
Питомники Кубани закрывают потребности региона в саженцах винограда на 62%, при этом появление нового хозяйства в Анапе увеличит мощность краевых питомников на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:30
2023-11-28T14:08
экономика
краснодарский край
андрей коробка
анапа
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Питомники Кубани закрывают потребности региона в саженцах винограда на 62%, при этом появление нового хозяйства в Анапе увеличит мощность краевых питомников на 1 миллион саженцев в год, развитию отрасли также способствуют меры федеральной и краевой поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. "Питомниководство является фундаментом и стратегическим направлением развития виноградарско-винодельческой отрасли Краснодарского края. В текущем году краевые питомники планируют произвести 4,8 миллиона штук саженцев, из которых 3,2 миллиона будут использованы для собственных нужд. При этом потребности края - 5,2 миллиона штук - закрываются на 62%. Ещё 1,6 миллиона штук будут реализованы в другие регионы по запросу", - рассказали в ведомстве. По данным министерства, сейчас на территории края работают пять питомниководческих хозяйств: агрофирма "Южная" мощностью 3,5 миллиона штук саженцев в год, "Фанагория-Агро" - 1,3 миллиона, "Таманский биотехнологический центр" - 1 миллион, агрофирма "Юбилейная" в Темрюкском районе - 1,5 миллиона, а также сельскохозяйственное предприятие "Раевское" в Новороссийске - 1 миллион штук саженцев в год. Открытие шестого питомника на Кубани Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что на полную проектную мощность питомниководческие хозяйства края планируют выйти в 2026 году. Этому поспособствует создание шестого питомника в регионе. "В следующем году начнет работу ООО "Питомник Виноградный" в Анапском районе мощностью 1 миллион саженцев в год", - рассказали в минсельхозе края. Таким образом, власти региона планирует через три года выйти на проектную мощность в 9,3 миллиона саженцев винограда. Поддержка отрасли На государственную поддержку виноградарства в 2022 году из федерального и краевого бюджетов направлено 730,1 миллиона рублей. Выделенные средства пошли на субсидирование затрат по закладке виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников. Для сохранения инвестиционной привлекательности отрасли в 2023 году власти Кубани увеличили сумму государственной поддержки отрасли в 1,7 раза – до 1,238 миллиарда рублей. Рост представленности региональных вин Как рассказали РИА Новости заместитель губернатора Александр Руппель, в ходе мониторинга винных карт кубанских ресторанов виден уверенный рост представленности региональных вин. "Некоторые рестораны предлагают винные карты, где доля вин Краснодарского края доходит до 80%. Сейчас мы видим смещение потребительских предпочтений в сторону вин, произведенных на территории края. Культура вина, эногастрономический туризм очень востребованы: черноморская и кубанская кухня становятся модными. Это и понятно: жителям и гостям Краснодарского края интересно пробовать именно локальные продукты и напитки – качественные, вкусные, экологически чистые", - отметил Руппель. Краснодарский край проводит также активную политику, направленную на продвижение вин кубанских производителей. Знакомство гостей с местными винами происходит в том числе через акцию "Дни вин Краснодарского края", которую с 2021 года проводит департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
https://ria.ru/20231026/kompensatsii-1905480837.html
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экономика, краснодарский край, андрей коробка, анапа, темрюкский район
Экономика, Краснодарский край, Андрей Коробка, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край
Кубань продолжает развивать питомники саженцев винограда

Питомники Кубани закроют большую часть потребности региона в саженцах винограда

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая винограда
Сбор урожая винограда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая винограда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Питомники Кубани закрывают потребности региона в саженцах винограда на 62%, при этом появление нового хозяйства в Анапе увеличит мощность краевых питомников на 1 миллион саженцев в год, развитию отрасли также способствуют меры федеральной и краевой поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
"Питомниководство является фундаментом и стратегическим направлением развития виноградарско-винодельческой отрасли Краснодарского края. В текущем году краевые питомники планируют произвести 4,8 миллиона штук саженцев, из которых 3,2 миллиона будут использованы для собственных нужд. При этом потребности края - 5,2 миллиона штук - закрываются на 62%. Ещё 1,6 миллиона штук будут реализованы в другие регионы по запросу", - рассказали в ведомстве.
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По данным министерства, сейчас на территории края работают пять питомниководческих хозяйств: агрофирма "Южная" мощностью 3,5 миллиона штук саженцев в год, "Фанагория-Агро" - 1,3 миллиона, "Таманский биотехнологический центр" - 1 миллион, агрофирма "Юбилейная" в Темрюкском районе - 1,5 миллиона, а также сельскохозяйственное предприятие "Раевское" в Новороссийске - 1 миллион штук саженцев в год.

Открытие шестого питомника на Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что на полную проектную мощность питомниководческие хозяйства края планируют выйти в 2026 году. Этому поспособствует создание шестого питомника в регионе.
"В следующем году начнет работу ООО "Питомник Виноградный" в Анапском районе мощностью 1 миллион саженцев в год", - рассказали в минсельхозе края.
Таким образом, власти региона планирует через три года выйти на проектную мощность в 9,3 миллиона саженцев винограда.
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Поддержка отрасли

На государственную поддержку виноградарства в 2022 году из федерального и краевого бюджетов направлено 730,1 миллиона рублей. Выделенные средства пошли на субсидирование затрат по закладке виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников. Для сохранения инвестиционной привлекательности отрасли в 2023 году власти Кубани увеличили сумму государственной поддержки отрасли в 1,7 раза – до 1,238 миллиарда рублей.

Рост представленности региональных вин

Как рассказали РИА Новости заместитель губернатора Александр Руппель, в ходе мониторинга винных карт кубанских ресторанов виден уверенный рост представленности региональных вин.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиноградники на винодельне в Краснодарском крае
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае
"Некоторые рестораны предлагают винные карты, где доля вин Краснодарского края доходит до 80%. Сейчас мы видим смещение потребительских предпочтений в сторону вин, произведенных на территории края. Культура вина, эногастрономический туризм очень востребованы: черноморская и кубанская кухня становятся модными. Это и понятно: жителям и гостям Краснодарского края интересно пробовать именно локальные продукты и напитки – качественные, вкусные, экологически чистые", - отметил Руппель.
Краснодарский край проводит также активную политику, направленную на продвижение вин кубанских производителей. Знакомство гостей с местными винами происходит в том числе через акцию "Дни вин Краснодарского края", которую с 2021 года проводит департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
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