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Эксперт объяснила, зачем Украина хочет переименовать города в Крыму - РИА Новости, 28.11.2023
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15:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/krym-1912384809.html
Эксперт объяснила, зачем Украина хочет переименовать города в Крыму
Эксперт объяснила, зачем Украина хочет переименовать города в Крыму - РИА Новости, 28.11.2023
Эксперт объяснила, зачем Украина хочет переименовать города в Крыму
Планы Киева переименовать города в российском Крыму связаны с намерением использовать крымских татар в дестабилизации ситуации, но обману уже никто не поверит,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:29
2023-11-28T15:29
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Планы Киева переименовать города в российском Крыму связаны с намерением использовать крымских татар в дестабилизации ситуации, но обману уже никто не поверит, заявила в комментарии РИА Новости политолог Ельвина Сеитова. Власти Украины заявили о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования. "Все, что Украина пытается заявлять после 2014 года относительно крымских татар, носит сугубо опереточный характер. Что им мешало предпринимать подобные шаги 23 года (когда Крым находился в составе Украины - ред.)? Был ведь даже президент Ющенко, который активно заигрывал с крымскотатарским электоратом, а потом не исполнил ни одного своего обещания. Причем ни политического, ни инфраструктурного характера", - напомнила Сеитова. По мнению политолога, сегодня крымские татары, живущие в Крыму, являются для Киева лишь инструментом для раскачивания ситуации. "Для сегодняшнего киевского режима крымские татары - это всего лишь вероятная возможность хоть как-то раскачать ситуацию в Крыму. То есть всего лишь инструмент. Отсюда все эти заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. Как на самом деле Украина относится к крымским татарам, мы имели несчастье наблюдать десятилетиями. Обману уже никто не поверит... Крымские татары в Крыму реабилитированы указом президента, в равной степени участвуют о общественно-политической, культурной, научной жизни. Развитие народа ничего не ограничивает", - сказала политолог. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231125/konflikt-1911804923.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Эксперт объяснила, зачем Украина хочет переименовать города в Крыму

Эксперт: Киев хочет переименовать города в Крыму для дестабилизации ситуации

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Планы Киева переименовать города в российском Крыму связаны с намерением использовать крымских татар в дестабилизации ситуации, но обману уже никто не поверит, заявила в комментарии РИА Новости политолог Ельвина Сеитова.
Власти Украины заявили о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.
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"Все, что Украина пытается заявлять после 2014 года относительно крымских татар, носит сугубо опереточный характер. Что им мешало предпринимать подобные шаги 23 года (когда Крым находился в составе Украины - ред.)? Был ведь даже президент Ющенко, который активно заигрывал с крымскотатарским электоратом, а потом не исполнил ни одного своего обещания. Причем ни политического, ни инфраструктурного характера", - напомнила Сеитова.
По мнению политолога, сегодня крымские татары, живущие в Крыму, являются для Киева лишь инструментом для раскачивания ситуации.
"Для сегодняшнего киевского режима крымские татары - это всего лишь вероятная возможность хоть как-то раскачать ситуацию в Крыму. То есть всего лишь инструмент. Отсюда все эти заявления, не имеющие ничего общего с действительностью. Как на самом деле Украина относится к крымским татарам, мы имели несчастье наблюдать десятилетиями. Обману уже никто не поверит... Крымские татары в Крыму реабилитированы указом президента, в равной степени участвуют о общественно-политической, культурной, научной жизни. Развитие народа ничего не ограничивает", - сказала политолог.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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