https://ria.ru/20231128/krym-1912341143.html

В Киеве предложили переименовать города в Крыму

В Киеве предложили переименовать города в Крыму - РИА Новости, 28.11.2023

В Киеве предложили переименовать города в Крыму

Власти Украины заявили о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:25

2023-11-28T13:25

2023-11-28T13:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Украины заявили о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". Речь идет, в частности, об обозначении топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования. "Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского министерства реинтеграции. По данным министерства, на данный момент согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231116/rf-1909746390.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр