https://ria.ru/20231128/krym-1912314812.html
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма - РИА Новости, 28.11.2023
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма
Около 100 домовладений остаются подтопленными в Евпатории после шторма, а село Героевское под Керчью отрезано от мира из-за размытой дороги, сообщил глава Крыма РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:53
2023-11-28T11:53
2023-11-28T11:53
сильный шторм на черноморском побережье россии
сергей аксенов (политик)
евпатория
керчь
саки (крым)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Около 100 домовладений остаются подтопленными в Евпатории после шторма, а село Героевское под Керчью отрезано от мира из-за размытой дороги, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. Около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света на утро вторника, электроснабжение в Крыму полностью восстановят сегодня, сообщил ранее глава региона. "Ряд домов - 93 домовладения - в Евпатории остаются подтопленными на сегодня, вода постепенно сходит, сейчас будет принят ряд технических решений, чтобы ускорить отход воды. Героевское поселение – сложная ситуация, нет пока окончательного решения. Дорогу (к селу) восстанавливают, но проезд в связи со строительством сетей, которое там проводилось, пока затруднен" , - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram–канале. Он добавил, что в целом в Крыму у 739 домов ветром повреждены кровли, а у 245 сел нарушено водоснабжение. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
евпатория
керчь
саки (крым)
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик), евпатория, керчь, саки (крым), республика крым
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Сергей Аксенов (политик), Евпатория, Керчь, Саки (Крым), Республика Крым
Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма
Аксенов: почти сто домов подтоплены в Евпатории, в село под Керчью размыт путь