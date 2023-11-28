https://ria.ru/20231128/krym-1912314812.html

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма - РИА Новости, 28.11.2023

Аксенов рассказал о ситуации в Крыму после шторма

Около 100 домовладений остаются подтопленными в Евпатории после шторма, а село Героевское под Керчью отрезано от мира из-за размытой дороги, сообщил глава Крыма РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

сильный шторм на черноморском побережье россии

сергей аксенов (политик)

евпатория

керчь

саки (крым)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Около 100 домовладений остаются подтопленными в Евпатории после шторма, а село Героевское под Керчью отрезано от мира из-за размытой дороги, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. Около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света на утро вторника, электроснабжение в Крыму полностью восстановят сегодня, сообщил ранее глава региона. "Ряд домов - 93 домовладения - в Евпатории остаются подтопленными на сегодня, вода постепенно сходит, сейчас будет принят ряд технических решений, чтобы ускорить отход воды. Героевское поселение – сложная ситуация, нет пока окончательного решения. Дорогу (к селу) восстанавливают, но проезд в связи со строительством сетей, которое там проводилось, пока затруднен" , - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram–канале. Он добавил, что в целом в Крыму у 739 домов ветром повреждены кровли, а у 245 сел нарушено водоснабжение. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.

евпатория

керчь

саки (крым)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильный шторм на черноморском побережье россии, сергей аксенов (политик), евпатория, керчь, саки (крым), республика крым