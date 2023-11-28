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В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение - РИА Новости, 28.11.2023
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06:32 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/krazha-1912267440.html
В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение
В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение - РИА Новости, 28.11.2023
В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение
Октябрьский районный суд в Приамурье приговорил рецидивиста в Приамурье к четырем годам исправительной колонии за кражу у участника спецоперации 1,76 миллиона... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:32
2023-11-28T06:32
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд в Приамурье приговорил рецидивиста в Приамурье к четырем годам исправительной колонии за кражу у участника спецоперации 1,76 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Октябрьским районным судом Амурской области вынесен приговор особо опасному рецидивисту, укравшему около двух миллионов рублей у участника СВО, получившего выплату за ранение", - говорится в сообщении. По материалам суда, в сентябре осуждённый прилетел в Приамурье по приглашению участника СВО. Вместе они пошли в магазин в селе Екатеринославка, где боец отдал приятелю сумку с деньгами – 1 миллионом 760 тысячами рублей. Убедившись, что его никто не видит, рецидивист переложил деньги в свою барсетку, после чего соврал, что ему нужно в туалет, и сбежал. Деньги потратить он не успел, его задержала полиция. Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном, помогал расследованию. На суде заявил, что к краже его подтолкнула большая сумма денег, которую потерпевший всем показывал. Суд при вынесении приговора учёл все смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе рецидив преступлений. "Суд признал Волкова виновным в… краже в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение

В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение на СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Задержанный. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд в Приамурье приговорил рецидивиста в Приамурье к четырем годам исправительной колонии за кражу у участника спецоперации 1,76 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
«
"Октябрьским районным судом Амурской области вынесен приговор особо опасному рецидивисту, укравшему около двух миллионов рублей у участника СВО, получившего выплату за ранение", - говорится в сообщении.
По материалам суда, в сентябре осуждённый прилетел в Приамурье по приглашению участника СВО. Вместе они пошли в магазин в селе Екатеринославка, где боец отдал приятелю сумку с деньгами – 1 миллионом 760 тысячами рублей. Убедившись, что его никто не видит, рецидивист переложил деньги в свою барсетку, после чего соврал, что ему нужно в туалет, и сбежал. Деньги потратить он не успел, его задержала полиция.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном, помогал расследованию. На суде заявил, что к краже его подтолкнула большая сумма денег, которую потерпевший всем показывал. Суд при вынесении приговора учёл все смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе рецидив преступлений.
"Суд признал Волкова виновным в… краже в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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