https://ria.ru/20231128/krazha-1912267440.html

В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение

В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение - РИА Новости, 28.11.2023

В Приамурье у военного украли 1,76 миллиона рублей, полученных за ранение

Октябрьский районный суд в Приамурье приговорил рецидивиста в Приамурье к четырем годам исправительной колонии за кражу у участника спецоперации 1,76 миллиона... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:32

2023-11-28T06:32

2023-11-28T06:32

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд в Приамурье приговорил рецидивиста в Приамурье к четырем годам исправительной колонии за кражу у участника спецоперации 1,76 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. "Октябрьским районным судом Амурской области вынесен приговор особо опасному рецидивисту, укравшему около двух миллионов рублей у участника СВО, получившего выплату за ранение", - говорится в сообщении. По материалам суда, в сентябре осуждённый прилетел в Приамурье по приглашению участника СВО. Вместе они пошли в магазин в селе Екатеринославка, где боец отдал приятелю сумку с деньгами – 1 миллионом 760 тысячами рублей. Убедившись, что его никто не видит, рецидивист переложил деньги в свою барсетку, после чего соврал, что ему нужно в туалет, и сбежал. Деньги потратить он не успел, его задержала полиция. Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном, помогал расследованию. На суде заявил, что к краже его подтолкнула большая сумма денег, которую потерпевший всем показывал. Суд при вынесении приговора учёл все смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе рецидив преступлений. "Суд признал Волкова виновным в… краже в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html

амурская область

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происшествия, амурская область