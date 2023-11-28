https://ria.ru/20231128/koronavirus-1912334164.html

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник

Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:54

2023-11-28T12:54

2023-11-28T13:05

госдума рф

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Действительно, заболеваемость по ковиду растет, в том числе в стенах парламента. Шесть депутатов заболели. Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер – пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно", - сказал источник.Как отметил РИА Новости другой источник в Госдуме, "пока по понедельникам проводятся только еженедельные тестирования сотрудников аппарата и депутатов". Помимо этого, по его словам, проводятся отдельные тестирования перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина.Четырнадцатого ноября также сообщалось, что у шести депутатов после регулярного тестирования по понедельникам выявлен коронавирус.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, коронавирус covid-19