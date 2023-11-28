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Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023
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12:54 28.11.2023 (обновлено: 13:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/koronavirus-1912334164.html
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник
Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:54
2023-11-28T13:05
госдума рф
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Действительно, заболеваемость по ковиду растет, в том числе в стенах парламента. Шесть депутатов заболели. Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер – пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно", - сказал источник.Как отметил РИА Новости другой источник в Госдуме, "пока по понедельникам проводятся только еженедельные тестирования сотрудников аппарата и депутатов". Помимо этого, по его словам, проводятся отдельные тестирования перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина.Четырнадцатого ноября также сообщалось, что у шести депутатов после регулярного тестирования по понедельникам выявлен коронавирус.
https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html
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госдума рф, общество, коронавирус covid-19
Госдума РФ, Общество, Коронавирус COVID-19
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник

В Госдуме рассказали, что шесть депутатов заболели COVID-19

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Действительно, заболеваемость по ковиду растет, в том числе в стенах парламента. Шесть депутатов заболели. Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер – пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно", - сказал источник.
Как отметил РИА Новости другой источник в Госдуме, "пока по понедельникам проводятся только еженедельные тестирования сотрудников аппарата и депутатов". Помимо этого, по его словам, проводятся отдельные тестирования перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина.
Четырнадцатого ноября также сообщалось, что у шести депутатов после регулярного тестирования по понедельникам выявлен коронавирус.
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Госдума РФОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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