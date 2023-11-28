https://ria.ru/20231128/korolev-1912472987.html

В школах Королева открыто 14 кванториумов

В школах Королева открыто 14 кванториумов - РИА Новости, 28.11.2023

В школах Королева открыто 14 кванториумов

В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:45

2023-11-28T18:45

2023-11-28T18:45

королев

дети

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На занятиях ребята занимаются ракетостроением, ботаникой, робототехникой, дизайном, химией, IT-технологиями. Дополнительным образованием технической направленности охвачено более 3,6 тысячи детей. Современное научное оборудование кванториумов используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей. А свои проекты и исследования школьники демонстрируют на различных фестивалях и соревнованиях. Так, в этом году в Королеве прошли региональные турниры по робототехнике и программированию "КосмоRobots" и RoboSpace, фестиваль "Кванториада-2023". Их участниками стали около тысячи ребят.

https://ria.ru/20231127/modelnaya_bibliotka-1912220278.html

королев

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, дети