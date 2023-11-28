https://ria.ru/20231128/korolev-1912472987.html
В школах Королева открыто 14 кванториумов
В школах Королева открыто 14 кванториумов - РИА Новости, 28.11.2023
В школах Королева открыто 14 кванториумов
В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:45
2023-11-28T18:45
2023-11-28T18:45
королев
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912471375_0:158:2560:1598_1920x0_80_0_0_ae588823396c491855d139a5a00f58dd.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На занятиях ребята занимаются ракетостроением, ботаникой, робототехникой, дизайном, химией, IT-технологиями. Дополнительным образованием технической направленности охвачено более 3,6 тысячи детей. Современное научное оборудование кванториумов используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей. А свои проекты и исследования школьники демонстрируют на различных фестивалях и соревнованиях. Так, в этом году в Королеве прошли региональные турниры по робототехнике и программированию "КосмоRobots" и RoboSpace, фестиваль "Кванториада-2023". Их участниками стали около тысячи ребят.
https://ria.ru/20231127/modelnaya_bibliotka-1912220278.html
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912471375_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_2796708bc8464b5cfdfd2a310964384e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, дети
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На занятиях ребята занимаются ракетостроением, ботаникой, робототехникой, дизайном, химией, IT-технологиями. Дополнительным образованием технической направленности охвачено более 3,6 тысячи детей.
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
Современное научное оборудование кванториумов используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей. А свои проекты и исследования школьники демонстрируют на различных фестивалях и соревнованиях.
Так, в этом году в Королеве
прошли региональные турниры по робототехнике и программированию "КосмоRobots" и RoboSpace, фестиваль "Кванториада-2023". Их участниками стали около тысячи ребят.