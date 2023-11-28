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В школах Королева открыто 14 кванториумов - РИА Новости, 28.11.2023
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18:45 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/korolev-1912472987.html
В школах Королева открыто 14 кванториумов
В школах Королева открыто 14 кванториумов - РИА Новости, 28.11.2023
В школах Королева открыто 14 кванториумов
В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:45
2023-11-28T18:45
королев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На занятиях ребята занимаются ракетостроением, ботаникой, робототехникой, дизайном, химией, IT-технологиями. Дополнительным образованием технической направленности охвачено более 3,6 тысячи детей. Современное научное оборудование кванториумов используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей. А свои проекты и исследования школьники демонстрируют на различных фестивалях и соревнованиях. Так, в этом году в Королеве прошли региональные турниры по робототехнике и программированию "КосмоRobots" и RoboSpace, фестиваль "Кванториада-2023". Их участниками стали около тысячи ребят.
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королев, дети
Королев, Дети

В школах Королева открыто 14 кванториумов

© Фото : Кванториум Королев / ВКонтактеДетский технопарк "Кванториум" в Королеве
Детский технопарк Кванториум в Королеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Кванториум Королев / ВКонтакте
Детский технопарк "Кванториум" в Королеве
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В школах, расположенных в подмосковном Королеве, открыто 14 кванториумов, проект реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На занятиях ребята занимаются ракетостроением, ботаникой, робототехникой, дизайном, химией, IT-технологиями. Дополнительным образованием технической направленности охвачено более 3,6 тысячи детей.
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вторую модельную библиотеку нового поколения открыли в Королеве
27 ноября, 18:44
Современное научное оборудование кванториумов используется на уроках и во внеурочной деятельности и доступно для всех детей. А свои проекты и исследования школьники демонстрируют на различных фестивалях и соревнованиях.
Так, в этом году в Королеве прошли региональные турниры по робототехнике и программированию "КосмоRobots" и RoboSpace, фестиваль "Кванториада-2023". Их участниками стали около тысячи ребят.
 
КоролевДети
 
 
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