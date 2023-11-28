https://ria.ru/20231128/kontakty-1912322176.html
У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели
У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели - РИА Новости, 28.11.2023
У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует никаких контактов с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:18
2023-11-28T12:18
2023-11-28T12:27
саудовская аравия
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует никаких контактов с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока что на этой неделе никаких контактов не планируется телефонных", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.В
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, владимир путин, дмитрий песков, россия
Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели
Песков: у Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели