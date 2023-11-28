https://ria.ru/20231128/kontakty-1912322176.html

У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели

У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели - РИА Новости, 28.11.2023

У Путина не планируется контактов с Саудовской Аравией в течение недели

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует никаких контактов с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:18

2023-11-28T12:18

2023-11-28T12:27

саудовская аравия

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует никаких контактов с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока что на этой неделе никаких контактов не планируется телефонных", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.В

https://ria.ru/20231121/mid-1910817282.html

саудовская аравия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

саудовская аравия, владимир путин, дмитрий песков, россия