https://ria.ru/20231128/kongress_molodykh_uchenykh-1912489533.html

На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли

На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли - РИА Новости, 28.11.2023

На Конгрессе молодых ученых обсудили роль химической отрасли

Дискуссия на тему "Какова химия, такова и жизнь" состоялась в первый день работы III Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:08

2023-11-28T20:08

2023-11-28T20:08

iii конгресс молодых ученых

россия

фонд "росконгресс"

химия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дискуссия на тему "Какова химия, такова и жизнь" состоялась в первый день работы III Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Как отметил модератор сессии, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, последние 20-30 лет мы находились в условиях работы "западного супермаркета", который предлагал любые технологии. В список нашей "технологической зависимости" входила большая часть катализаторов, полимеров, реактивов для научных исследований и многое другое. Когда же "западный супермаркет технологий" закрылся, то появилась острейшая проблема с отечественными компонентами малотоннажной химии (МТХ). В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что химия является системообразующей отраслью всей экономики. "Если посмотреть вокруг, то мы не сможем найти ни одного изделия, которое бы не было сделано с применением химической продукции. Химический комплекс страны составляет 12% от всей обрабатывающей промышленности и обеспечивает современными материалами все отрасли. Одно рабочее место здесь создает восемь в смежных областях экономики. В этой связи в перечень планируемых к разработке мегапроектов включено химическое направление", – сказал Мажуга, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, участники дискуссии обсудили вопрос обеспечения данного направления кадрами: инженерными, научными, эксплуатационными и обратили внимание на взаимодействие учебных заведений и научных организаций с высокотехнологичным бизнесом. Участники дискуссии подчеркнули, что только баланс между фундаментальной наукой и прикладной позволит решать задачу технологической защищенности России. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

https://ria.ru/20231127/kongress_molodykh_uchenykh-1912193335.html

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iii конгресс молодых ученых, россия, фонд "росконгресс", химия