https://ria.ru/20231128/koloniya-1912360303.html
Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области
Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области - РИА Новости, 28.11.2023
Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области
Гособвинитель в прениях сторон запросил 13 лет колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет главе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:20
2023-11-28T14:20
2023-11-28T14:29
пензенская область
происшествия
иван белозерцев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 13 лет колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет главе фармацевтической компании ООО "Биотэк" Борису Шпигелю по делу о взятках на выездном заседании Измайловского суда Москвы в СИЗО-1, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Шуварин."Белозерцеву Ивану Александровичу гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Шпигелю прокурор просил назначить наказание на год меньше - 12 лет колонии строгого режима.Процесс проходит в выездном формате в здании изолятора "Матросская тишина" из-за болезни Шпигеля.Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей.Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов - всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html
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пензенская область, происшествия, иван белозерцев
Пензенская область, Происшествия, Иван Белозерцев
Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области
Прокурор запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 13 лет колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет главе фармацевтической компании ООО "Биотэк" Борису Шпигелю по делу о взятках на выездном заседании Измайловского суда Москвы в СИЗО-1, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Шуварин.
"Белозерцеву Ивану Александровичу гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что Шпигелю прокурор просил назначить наказание на год меньше - 12 лет колонии строгого режима.
Процесс проходит в выездном формате в здании изолятора "Матросская тишина
" из-за болезни Шпигеля.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей.
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов - всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК
, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
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