https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России - РИА Новости, 28.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:12
2023-11-28T16:12
2023-11-28T16:12
специальная военная операция на украине
россия
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воздушно-космические силы россии
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского генерала, уроженца Одессы обвиняют в нарушении законов и обычаев ведения войны. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша – командующего дальней авиацией военно-воздушных сил России... На основании собранных доказательств следователи (заочно) сообщили Кобылашу о подозрении по статьям "нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
СБУ заочно предъявила обвинения российскому генерал-лейтенанту Кобылашу