https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html

СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России

СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России - РИА Новости, 28.11.2023

СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:12

2023-11-28T16:12

2023-11-28T16:12

специальная военная операция на украине

россия

сергей кобылаш

в мире

украина

воздушно-космические силы россии

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/118131/91/1181319140_0:316:1609:1221_1920x0_80_0_0_c475eef7431ab3b06f53cecc2b4771d4.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского генерала, уроженца Одессы обвиняют в нарушении законов и обычаев ведения войны. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша – командующего дальней авиацией военно-воздушных сил России... На основании собранных доказательств следователи (заочно) сообщили Кобылашу о подозрении по статьям "нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей кобылаш, в мире, украина, воздушно-космические силы россии, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр