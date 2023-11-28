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СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России - РИА Новости, 28.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:12
2023-11-28T16:12
специальная военная операция на украине
россия
сергей кобылаш
в мире
украина
воздушно-космические силы россии
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского генерала, уроженца Одессы обвиняют в нарушении законов и обычаев ведения войны. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша – командующего дальней авиацией военно-воздушных сил России... На основании собранных доказательств следователи (заочно) сообщили Кобылашу о подозрении по статьям "нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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россия, сергей кобылаш, в мире, украина, воздушно-космические силы россии, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Кобылаш, В мире, Украина, Воздушно-космические силы России, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России

СБУ заочно предъявила обвинения российскому генерал-лейтенанту Кобылашу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкСергей Кобылаш (на фото — с погонами полковника)
Сергей Кобылаш (на фото — с погонами полковника) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Кобылаш (на фото — с погонами полковника). Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией Воздушно-Космических Сил России Сергею Кобылашу - российского генерала, уроженца Одессы обвиняют в нарушении законов и обычаев ведения войны.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша – командующего дальней авиацией военно-воздушных сил России... На основании собранных доказательств следователи (заочно) сообщили Кобылашу о подозрении по статьям "нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей КобылашВ миреУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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