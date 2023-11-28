Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 28.11.2023 (обновлено: 05:18 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/kndr-1912254708.html
СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон
СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон
КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, сообщило агентство... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:39
2023-11-28T05:18
сша
норфолк (виргиния)
министерство обороны сша
в мире
ким чен ын
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984775_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_f8b3187f46eb4a0bc1962ccc911b0b92.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, сообщило агентство Рейтер."Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником", - передает агентство со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Позднее ЦТАК сообщило, что всего спутник КНДР сделал фотографии пяти авианосцев: четырех кораблей США и одного британского. Помимо этого, в Северной Корее заявили, что получили фотографии авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News.Кроме этого, по данным ЦТАК, еще 25 ноября спутник КНДР сделал фотографии Рима, а сам полет проходит с опережением графика на один-два дня.КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть северокорейским аппаратом, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным. Сейчас Япония анализирует, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к выполнению основной миссии с 1 декабря.
https://ria.ru/20231111/kndr-1908802751.html
сша
норфолк (виргиния)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984775_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_51623602ceec79870dc2e79584196c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, норфолк (виргиния), министерство обороны сша, в мире, ким чен ын, южная корея
США, Норфолк (Виргиния), Министерство обороны США, В мире, Ким Чен Ын, Южная Корея
СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон

Reuters: КНДР заявила, что ее спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : KCNA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, сообщило агентство Рейтер.
«
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником", - передает агентство со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Позднее ЦТАК сообщило, что всего спутник КНДР сделал фотографии пяти авианосцев: четырех кораблей США и одного британского. Помимо этого, в Северной Корее заявили, что получили фотографии авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News.
Кроме этого, по данным ЦТАК, еще 25 ноября спутник КНДР сделал фотографии Рима, а сам полет проходит с опережением графика на один-два дня.
КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть северокорейским аппаратом, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным. Сейчас Япония анализирует, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к выполнению основной миссии с 1 декабря.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
МИД КНДР обвинил США в обострении ситуации на Корейском полуострове
11 ноября, 04:17
 
СШАНорфолк (Виргиния)Министерство обороны СШАВ миреКим Чен ЫнЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала