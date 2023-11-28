https://ria.ru/20231128/kndr-1912254708.html

СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон

СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: КНДР заявила, что ее спутник сфотографировал Белый дом и Пентагон

КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, сообщило агентство... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:39

2023-11-28T00:39

2023-11-28T05:18

сша

норфолк (виргиния)

министерство обороны сша

в мире

ким чен ын

южная корея

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, сообщило агентство Рейтер."Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником", - передает агентство со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Позднее ЦТАК сообщило, что всего спутник КНДР сделал фотографии пяти авианосцев: четырех кораблей США и одного британского. Помимо этого, в Северной Корее заявили, что получили фотографии авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News.Кроме этого, по данным ЦТАК, еще 25 ноября спутник КНДР сделал фотографии Рима, а сам полет проходит с опережением графика на один-два дня.КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Токио также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть северокорейским аппаратом, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным. Сейчас Япония анализирует, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к выполнению основной миссии с 1 декабря.

https://ria.ru/20231111/kndr-1908802751.html

сша

норфолк (виргиния)

южная корея

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сша, норфолк (виргиния), министерство обороны сша, в мире, ким чен ын, южная корея