"Означает войну": в Китае сделали резкое заявление
В Пекине заявили, что независимость Тайваня ведет к войне
Мужчина на острове Нанган, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость", заявил представитель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его слова привел телеканал CGTN.
Так он прокомментировал заявление политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, что Пекин не имеет "графика" по вопросу возможных военных действий в отношении острова.
Чэнь отметил, что Пекин не проявит снисходительности к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие суверенитет острова.
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"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", — подчеркнул китайский чиновник.
Он призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.