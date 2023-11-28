https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

Китай скупает нефть и готовится

Китай скупает нефть и готовится - РИА Новости, 28.11.2023

Китай скупает нефть и готовится

Мир продолжает лихорадить, и пока где-то застарелые геополитические нарывы прорвались огненно-пороховым гноем, на другом конце карты умные и прозорливые люди... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:04

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Мир продолжает лихорадить, и пока где-то застарелые геополитические нарывы прорвались огненно-пороховым гноем, на другом конце карты умные и прозорливые люди делают выводы и готовятся. Как подсчитали ведущие западные информационные агентства, Китай по итогам первого полугодия текущего года установил абсолютный рекорд по объемам закупки сырой нефти.Согласно данным, которые публикует американское Управление энергетической информации (EIA), Пекин на протяжении первых шести месяцев в среднем закупал 11,4 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Это на двенадцать процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. Американцы со ссылкой на Главное таможенное управление Китая отмечают, что за обозначенный период восемь из десяти главных поставщиков черного золота в Китай нарастили поставки.Ключевым импортером, как и прежде, выступает Россия. Достаточно забавный и одновременно неудобный факт для сонма западных аналитиков, которые на протяжении последних лет придумали неисчислимое множество сказок, основная суть которых сводилась к тому, что Пекин больше не хочет покупать у Москвы энергоресурсы и объемы их перевалки стабильно падают. Если оперировать точными значениями, то ежесуточная доля российской нефти на китайском рынке за год увеличилась с 1,7 до 2,2 миллиона баррелей. На первый взгляд, немного, если не осознавать, что после согласованного с ОПЕК снижения добычи это составляет одну четвертую суточной российской добычи. Проще говоря, во всей добываемой российской нефти, которая и обеспечивает внутренние потребности, и формирует экспортную массу, Китай покупал каждую четвертую бочку.Схожей динамикой могут похвастать и другие страны.Например, Саудовская Аравия подкачала свои показатели экспорта в Китай с 1,7 до 1,8 миллиона, аналогичный рост (с 1,2 до 1,3 миллиона баррелей) себе в актив записал Ирак. Резко прыгнули показатели Малайзии (с 600 тысяч до миллиона) и Бразилии (с 500 до 700 тысяч). В качестве то ли анекдота, то ли абсолютной беспринципности следует отметить рост поставок и американской нефти. Трейдеры из-за океана, видимо, не следят за информационной повесткой у себя на родине, потому что наряду с вышеперечисленными игроками также увеличили поставки вдвое: с 200 до 400 тысяч самых демократичных бочек.Естественно, что растущий в геометрической прогрессии аппетит КНР не мог не вызвать пристального интереса, особенно у геополитических оппонентов. Пекин, верный своей уравновешенной политике, которая дополняется тщательно выверенной и подчеркнуто неагрессивной риторикой, поспешил всех успокоить. Рост закупок связан исключительно с восстановлением китайской экономики, которая просела по результатам ныне уже подзабытой пандемии COVID-19. Все то же таможенное управление Поднебесной сообщает, что Китай одновременно вышел на рекордные показатели переработки нефти и производства топлива.Опубликованы и цифры.На протяжении первого полугодия китайские нефтяники перерабатывали в среднем 14,7 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Несложно подсчитать, что этот показатель более чем на три миллиона единиц больше импорта. Закрывается он, что вовсе не секрет, собственной добычей, которая по итогам 2022 года превысила 204,7 миллиона тонн (или полтора миллиарда баррелей), при этом Пекин постоянно увеличивает данный показатель.С одной стороны, это чистая правда, так как КНР только за последний год успела построить и запустить в работу нефтеперерабатывающие комбинаты Shenghong Petrochemical мощностью 320 тысяч и PetroChina Jieyang производительностью 400 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.С другой стороны, цифры не очень бьются между собой, особенно если вспомнить, что в текущем году Пекин выделил квоты на экспорт нефти и продуктов ее переработки в объеме 54 миллиона тонн, или 395 миллионов баррелей.Однако если копнуть еще глубже, то выяснится, что за последние годы переработка нефти в Китае стабильна и не демонстрирует резких скачков. Например, текущие показатели переработки фиксировались по итогам первого полугодия 2019 года или в первом квартале 2021-го. Как ни считай, а определенная часть нефти внутри Китая, так сказать, подвисает.По ряду косвенных признаков можно предположить, то Китай не только реанимирует свою экономику, но и попутно проводит коренную модернизацию собственных мощностей по производству топлива и накапливает определенные резервы сырой нефти, объемы которых не афишируются, но они вполне могут претендовать на термин "стратегические".Нечто подобное уже происходило с декабря 2020-го по март 2021 года. Тогда внутренняя добыча нефти в Китае улетела в небо, как ракета "Чанчжэн". Показатели прыгнули с 16 до 32 миллионов тонн, чего не было никогда до или после. И все это — на фоне резкого обострения ситуации вокруг Тайваня.Получается, что в 2021 году Поднебесная успешно определила границы своих возможностей по добыче нефти на случай критических кульбитов. В 2022-м стартовала СВО на Украине, и нет ни малейших сомнений, что китайское оборонное ведомство тщательнейшим образом анализирует ее ход. Об этом свидетельствуют и встречи на самом высоком уровне, и утекающие в Сеть сугубо боевые разработки вроде роев ударных беспилотников, ставших настоящей сенсацией современного поля боя. Пекин обладает колоссальной денежной массой, которая в том числе пополняется путем продажи американских государственных облигаций. Эти деньги позволяют стоить мощные НПЗ внутри страны и наращивать импорт, придерживая собственные запасы на черный день.Нас с детства учили, что умный человек учится на чужих ошибках, а современный Китай в отсутствии ума обвинить крайне сложно.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

https://ria.ru/20231109/otnosheniya-1908524293.html

https://ria.ru/20231025/mishustin-1905172913.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, цены на нефть, китай, пекин, россия, опек, eia