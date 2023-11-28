В Москве откроется фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино"

В Москве во вторник откроется фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино"
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Регионы представят свою историю и традиции.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Регионы представят свою историю и традиции.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.