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В Москве откроется фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино"

В Москве откроется фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино" - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве откроется фестиваль документальных фильмов "Знание.Кино"

Торжественная церемония открытия кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино" состоится во вторник в Москве, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:16

2023-11-28T11:16

2023-11-28T11:16

выставка-форум "россия"

константин богомолов

ольга свиблова

москва

дзига вертов

культура

фильмы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония открытия кинофестиваля документальных фильмов "Знание.Кино" состоится во вторник в Москве, сообщила пресс-служба фестиваля. "В Москве откроется кинофестиваль документальных фильмов "Знание.Кино", посвященный деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Масштабное просветительское событие пройдет в рамках международной выставки-форума "Россия" и завершится 2 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программе кинофестиваля - показы российских документальных фильмов и их обсуждение, паблик-токи и мастерские. "В первый день кинофестиваля в рамках деловой программы состоится паблик-ток Константина Богомолова и юных кинодокументалистов – участников "Движения Первых". 28 ноября также состоится ретроспективный показ фильма "Черный квадрат", созданного в 1988 году кинодокументалистами Ольгой Свибловой и Иосифом Пастернаком", - сообщили организаторы. Уточняется, что фильмы-победители фестиваля будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. Трек "Знание.Кино" реализуется с апреля 2022 года и включает в себя конкурсы просветительских фильмов, кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

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константин богомолов, ольга свиблова, москва, дзига вертов, культура, фильмы