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Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ
Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ
Российский истребитель Су-57 с мини-дроном на борту станет уникальным боевым самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:40
2023-11-28T15:40
2023-11-28T15:42
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 с мини-дроном на борту станет уникальным боевым самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch."Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире", — говорится в материале.Журналисты указали, что внедрение беспилотников в арсенал истребителя значительно повысит его эффективность в воздушных боях и улучшит защиту.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его построили с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
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россия, су-57, политика, в мире, сша
Россия, Су-57, Политика, В мире, США
Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ
MWM назвал Су-57 с мини-БПЛА на борту самым уникальным истребителем в мире
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Российский истребитель Су-57 с мини-дроном на борту станет уникальным боевым самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch
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«
"Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире", — говорится в материале.
Журналисты указали, что внедрение беспилотников в арсенал истребителя значительно повысит его эффективность в воздушных боях и улучшит защиту.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его построили с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
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