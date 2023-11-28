https://ria.ru/20231128/khod-1912390206.html

Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ

Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

Такого еще не было. Неожиданный ход России поразил американские СМИ

Российский истребитель Су-57 с мини-дроном на борту станет уникальным боевым самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:40

2023-11-28T15:40

2023-11-28T15:42

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политика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский истребитель Су-57 с мини-дроном на борту станет уникальным боевым самолетом в мире, пишет американский журнал Military Watch."Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире", — говорится в материале.Журналисты указали, что внедрение беспилотников в арсенал истребителя значительно повысит его эффективность в воздушных боях и улучшит защиту.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его построили с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

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россия, су-57, политика, в мире, сша