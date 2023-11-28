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На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров - РИА Новости, 28.11.2023
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14:56 28.11.2023 (обновлено: 14:57 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/khakery-1912373491.html
На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров
На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров - РИА Новости, 28.11.2023
На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров
Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что совместно с украинскими киберполицейскими разоблачила международную преступную хакерскую группировку,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:56
2023-11-28T14:57
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что совместно с украинскими киберполицейскими разоблачила международную преступную хакерскую группировку, которая совершала атаки на мировые компании и причинила им ущерб в размере более трех миллиардов гривен (почти 83 миллиона долларов). "Киберполиция и следователи нацполиции разоблачили хакеров, которые, используя разработанные ими вирусы-шифровальщики, совершали атаки на серверы ведущих мировых компаний, убыток составил более 3 миллиардов гривен (более 83 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины. По данным следствия, злоумышленники взламывали аккаунты работников предприятия-жертвы, а затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Получив доступ к серверам, похищали информацию. В ведомстве отметили, что члены международной группы хакеров за дешифрование информации требовали "миллионные выплаты в криптовалюте". По данным полиции, начиная с 2018 года, злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. По словам начальника департамента киберполиции Украины Юрия Выходеца, правоохранителям совместно с международными коллегами удалось идентифицировать 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников. По данным полиции, в рамках международной операции правоохранители провели на территории Украины более 30 обысков, прекратив деятельность преступной группировки. Подозреваемым предъявлены обвинения.
https://radiosputnik.ru/20231123/khaker-1911429382.html
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технологии, франция, украина, норвегия, в мире
Технологии, Франция, Украина, Норвегия, В мире
На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров

Киберполиция Украины заявила, что разоблачила международную группировку хакеров

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что совместно с украинскими киберполицейскими разоблачила международную преступную хакерскую группировку, которая совершала атаки на мировые компании и причинила им ущерб в размере более трех миллиардов гривен (почти 83 миллиона долларов).
«
"Киберполиция и следователи нацполиции разоблачили хакеров, которые, используя разработанные ими вирусы-шифровальщики, совершали атаки на серверы ведущих мировых компаний, убыток составил более 3 миллиардов гривен (более 83 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.
По данным следствия, злоумышленники взламывали аккаунты работников предприятия-жертвы, а затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Получив доступ к серверам, похищали информацию. В ведомстве отметили, что члены международной группы хакеров за дешифрование информации требовали "миллионные выплаты в криптовалюте". По данным полиции, начиная с 2018 года, злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США.
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По словам начальника департамента киберполиции Украины Юрия Выходеца, правоохранителям совместно с международными коллегами удалось идентифицировать 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников.
По данным полиции, в рамках международной операции правоохранители провели на территории Украины более 30 обысков, прекратив деятельность преступной группировки. Подозреваемым предъявлены обвинения.
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