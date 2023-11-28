На Украине заявили, что разоблачили международную группировку хакеров
Киберполиция Украины заявила, что разоблачила международную группировку хакеров
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что совместно с украинскими киберполицейскими разоблачила международную преступную хакерскую группировку, которая совершала атаки на мировые компании и причинила им ущерб в размере более трех миллиардов гривен (почти 83 миллиона долларов).
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"Киберполиция и следователи нацполиции разоблачили хакеров, которые, используя разработанные ими вирусы-шифровальщики, совершали атаки на серверы ведущих мировых компаний, убыток составил более 3 миллиардов гривен (более 83 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.
По данным следствия, злоумышленники взламывали аккаунты работников предприятия-жертвы, а затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Получив доступ к серверам, похищали информацию. В ведомстве отметили, что члены международной группы хакеров за дешифрование информации требовали "миллионные выплаты в криптовалюте". По данным полиции, начиная с 2018 года, злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США.
По словам начальника департамента киберполиции Украины Юрия Выходеца, правоохранителям совместно с международными коллегами удалось идентифицировать 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников.
По данным полиции, в рамках международной операции правоохранители провели на территории Украины более 30 обысков, прекратив деятельность преступной группировки. Подозреваемым предъявлены обвинения.