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"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году - РИА Новости, 28.11.2023
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Новое оружие России
 
16:31 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kalashnikov-1912417241.html
"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году
"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году - РИА Новости, 28.11.2023
"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году
"Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:31
2023-11-28T16:31
новое оружие россии
безопасность
технологии
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САМБЕК (Ростовская обл.), 28 ноя - РИА Новости. "Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников. По его словам, "Калашников" серьезно наращивает объемы выпуска военной продукции. "До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года", - сказал Барышников. Видеозапись с ним показали в ходе работы дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, которую проводит "Единая России" и участие в которой принимают, в том числе, ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя. В начале ноября президент "Калашникова" Алан Лушников сообщил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен, концерн приступил к исполнению следующего. В мае главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев среди изменений, внесенных в АК-12, выделял упрощенную схему сборки-разборки автомата. Лушников отмечал, что эта версия автомата получила новый эргономичный приклад, по требованию заказчика убрали режим огня в два выстрела.
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безопасность, технологии, ростовская область, россия, сергей уржумцев, единая россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ростовская область, Россия, Сергей Уржумцев, Единая Россия
"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году

Барышников: производство модернизированного АК-12 планируется начать в этом году

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12 образца 2023 года. Архивное фото
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САМБЕК (Ростовская обл.), 28 ноя - РИА Новости. "Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников.
По его словам, "Калашников" серьезно наращивает объемы выпуска военной продукции. "До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года", - сказал Барышников.
Видеозапись с ним показали в ходе работы дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, которую проводит "Единая России" и участие в которой принимают, в том числе, ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя.
В начале ноября президент "Калашникова" Алан Лушников сообщил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен, концерн приступил к исполнению следующего.
В мае главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев среди изменений, внесенных в АК-12, выделял упрощенную схему сборки-разборки автомата. Лушников отмечал, что эта версия автомата получила новый эргономичный приклад, по требованию заказчика убрали режим огня в два выстрела.
Автомат концерна Калашников АК-12 на выставке вооружений - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 22:02
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРостовская областьРоссияСергей УржумцевЕдиная Россия
 
 
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