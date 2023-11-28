https://ria.ru/20231128/kalashnikov-1912417241.html

"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году

"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году - РИА Новости, 28.11.2023

"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году

"Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:31

2023-11-28T16:31

2023-11-28T16:31

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростовская область

россия

сергей уржумцев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877054096_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_8ee6ba41440e859ef2bf13d6ad4e210f.jpg

САМБЕК (Ростовская обл.), 28 ноя - РИА Новости. "Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников. По его словам, "Калашников" серьезно наращивает объемы выпуска военной продукции. "До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года", - сказал Барышников. Видеозапись с ним показали в ходе работы дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, которую проводит "Единая России" и участие в которой принимают, в том числе, ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя. В начале ноября президент "Калашникова" Алан Лушников сообщил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен, концерн приступил к исполнению следующего. В мае главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев среди изменений, внесенных в АК-12, выделял упрощенную схему сборки-разборки автомата. Лушников отмечал, что эта версия автомата получила новый эргономичный приклад, по требованию заказчика убрали режим огня в два выстрела.

https://ria.ru/20231102/kontrakt-1907064974.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, ростовская область, россия, сергей уржумцев, единая россия