МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США
МИД: Москва следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в Неваде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RT.
"Мы видели эти сообщения, их комментировал заместитель министра иностранных дел России господин (Сергей) Рябков. В частности, он заявил о том, что речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы действительно будем следить за развитием этой ситуации", - сказала Захарова.
Дипломат напомнила о принципиальной позиции России о ядерном оружии и его использованию, о которой "неоднократно заявлял президент России, которая закреплена в наших доктриальных документах".
"Президент страны в послании Федеральному собранию заявил буквально следующее: первыми мы, разумеется, делать этого не будем, но если США проведут ядерные испытания, то и мы проведем", - добавила она.