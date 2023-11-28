https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html

МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США

МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 28.11.2023

МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США

Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:58

2023-11-28T11:58

2023-11-28T12:02

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RT."Мы видели эти сообщения, их комментировал заместитель министра иностранных дел России господин (Сергей) Рябков. В частности, он заявил о том, что речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы действительно будем следить за развитием этой ситуации", - сказала Захарова.Дипломат напомнила о принципиальной позиции России о ядерном оружии и его использованию, о которой "неоднократно заявлял президент России, которая закреплена в наших доктриальных документах"."Президент страны в послании Федеральному собранию заявил буквально следующее: первыми мы, разумеется, делать этого не будем, но если США проведут ядерные испытания, то и мы проведем", - добавила она.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911092995.html

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Варвара Скокшина

москва, сша, невада, в мире