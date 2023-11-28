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МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 28.11.2023
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11:58 28.11.2023 (обновлено: 12:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США - РИА Новости, 28.11.2023
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США
Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:58
2023-11-28T12:02
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RT."Мы видели эти сообщения, их комментировал заместитель министра иностранных дел России господин (Сергей) Рябков. В частности, он заявил о том, что речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы действительно будем следить за развитием этой ситуации", - сказала Захарова.Дипломат напомнила о принципиальной позиции России о ядерном оружии и его использованию, о которой "неоднократно заявлял президент России, которая закреплена в наших доктриальных документах"."Президент страны в послании Федеральному собранию заявил буквально следующее: первыми мы, разумеется, делать этого не будем, но если США проведут ядерные испытания, то и мы проведем", - добавила она.
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москва, сша, невада, в мире
Москва, США, Невада, В мире
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США

МИД: Москва следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в Неваде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва следит за ситуацией с возможными испытаниями оружия на ядерном полигоне в Неваде в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RT.
"Мы видели эти сообщения, их комментировал заместитель министра иностранных дел России господин (Сергей) Рябков. В частности, он заявил о том, что речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы действительно будем следить за развитием этой ситуации", - сказала Захарова.
Дипломат напомнила о принципиальной позиции России о ядерном оружии и его использованию, о которой "неоднократно заявлял президент России, которая закреплена в наших доктриальных документах".
"Президент страны в послании Федеральному собранию заявил буквально следующее: первыми мы, разумеется, делать этого не будем, но если США проведут ядерные испытания, то и мы проведем", - добавила она.
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