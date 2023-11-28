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Более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов получил МСБ с начала 2023 года - РИА Новости, 28.11.2023
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10:43 28.11.2023 (обновлено: 11:19 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/investkredity-1912297342.html
Более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов получил МСБ с начала 2023 года
Более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов получил МСБ с начала 2023 года - РИА Новости, 28.11.2023
Более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов получил МСБ с начала 2023 года
Почти 92,5 миллиарда рублей получил малый и средний бизнес (МСБ) по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования за 10 месяцев текущего года,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:43
2023-11-28T11:19
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти 92,5 миллиарда рублей получил малый и средний бизнес (МСБ) по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Данный проект реализуется за счет объединения льготной программы инвестиционного кредитования "ПСК+1764" Минэкономразвития РФ, ПСК Банка России и Корпорации МСП. За это время ею воспользовались более 950 предприятий. Она реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места. Это все инструменты для развития экономики предложения – задачи, поставленной перед нами президентом страны", – приводятся на сайте правительства России слова Белоусова. В 2023 году программа льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно реализуется в Москве (выдано 6,6 миллиарда рублей), Республике Татарстан (5,9 миллиарда рублей), Московской области (4,7 миллиарда рублей), Приморском крае (4,6 миллиарда рублей), Свердловской области (4,14 миллиарда рублей). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 миллиарда рублей и 4,12 миллиарда рублей соответственно), Челябинская область (3,7 миллиарда рублей), Пермский край (3,7 миллиарда рублей), Белгородская область (2,8 миллиарда рублей рублей), уточняется в сообщении. "За 10 месяцев 2023 года по программе "ПСК+1764" активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 миллиарда рублей получили 670 компаний. Еще почти 26,6 миллиарда рублей получили на свои проекты 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 миллиарда рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также один миллиард рублей получили предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить по программе льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 миллионов до двух миллиардов рублей. Кредит предоставляется до 10 лет, из которых льготный период — пять лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем два года ставка программы "1764", действующая на момент подписания договора. "Несмотря на рост ключевой ставки, в программе "ПСК+1764" сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности", – цитирует пресс-служба правительства РФ слова министра экономического развития Максима Решетникова.
https://ria.ru/20231120/promkonveyery-1910568338.html
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корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, россия
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Россия

Более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов получил МСБ с начала 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти 92,5 миллиарда рублей получил малый и средний бизнес (МСБ) по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Данный проект реализуется за счет объединения льготной программы инвестиционного кредитования "ПСК+1764" Минэкономразвития РФ, ПСК Банка России и Корпорации МСП. За это время ею воспользовались более 950 предприятий. Она реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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"Реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места. Это все инструменты для развития экономики предложения – задачи, поставленной перед нами президентом страны", – приводятся на сайте правительства России слова Белоусова.
В 2023 году программа льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно реализуется в Москве (выдано 6,6 миллиарда рублей), Республике Татарстан (5,9 миллиарда рублей), Московской области (4,7 миллиарда рублей), Приморском крае (4,6 миллиарда рублей), Свердловской области (4,14 миллиарда рублей). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 миллиарда рублей и 4,12 миллиарда рублей соответственно), Челябинская область (3,7 миллиарда рублей), Пермский край (3,7 миллиарда рублей), Белгородская область (2,8 миллиарда рублей рублей), уточняется в сообщении.
"За 10 месяцев 2023 года по программе "ПСК+1764" активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 миллиарда рублей получили 670 компаний. Еще почти 26,6 миллиарда рублей получили на свои проекты 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 миллиарда рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также один миллиард рублей получили предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
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Там напомнили, что малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить по программе льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 миллионов до двух миллиардов рублей. Кредит предоставляется до 10 лет, из которых льготный период — пять лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем два года ставка программы "1764", действующая на момент подписания договора.
"Несмотря на рост ключевой ставки, в программе "ПСК+1764" сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности", – цитирует пресс-служба правительства РФ слова министра экономического развития Максима Решетникова.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей БелоусовРоссия
 
 
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