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С "Победы" взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу инвалида - РИА Новости, 28.11.2023
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16:05 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/intsident-1912402072.html
С "Победы" взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу инвалида
С "Победы" взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу инвалида - РИА Новости, 28.11.2023
С "Победы" взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу инвалида
Челябинский областной суд изменил решение нижестоящего суда и увеличил в шесть раз, с 50 тысяч до 300 тысяч рублей, размер моральной компенсации жителю... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:05
2023-11-28T16:05
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
москва
шереметьево (аэропорт)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд изменил решение нижестоящего суда и увеличил в шесть раз, с 50 тысяч до 300 тысяч рублей, размер моральной компенсации жителю Челябинска Ивану Вершку, которого в аэропорту Москвы не пустили в самолет из-за аккумуляторной батареи на его инвалидной коляске, повышена и наложенная на перевозчика сумма штрафа – с 25 до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облсуда. Как ранее рассказывал РИА Новости Вершок, у него был авиабилет из аэропорта Шереметьево на вечерний рейс в Челябинск авиакомпании "Победа" 4 марта, при регистрации на рейс сотрудники аэропорта, проверяя его инвалидную коляску, сообщили, что емкость ее аккумуляторной батареи большая, и в самолет пройти нельзя. Как пояснил Вершок, он прилетел с этой же коляской в Москву из Челябинска 2 марта этой же авиакомпанией без проблем. В итоге, по словам мужчины, он провел всю ночь в аэропорту и улетел в Челябинск утром другой авиакомпанией, при этом "Победа" не предоставила официальный отказ в перевозке и возврате денег за билет. После этого последовало обращение в суд. Курчатовский районный суд Челябинска 11 августа частично удовлетворил исковые требования Вершка: с авиакомпании "Победа" в его пользу были взысканы компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей и штраф в 25 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании компенсации морального вреда отказано. "Во вторник, 28 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение Курчатовского районного суда Челябинска в части размера взысканных сумм и определил взыскать в пользу Ивана Вершка с ООО "Авиакомпания "Победа" компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе "Победы" сообщали, что компания будет работать над более гибким подходом и сопровождением клиентов на всех этапах путешествия.
https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html
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происшествия, челябинск, челябинский областной суд, москва, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд, Москва, Шереметьево (аэропорт)
С "Победы" взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу инвалида

Суд взыскал с "Победы" 300 тысяч рублей инвалиду после инцидента с коляской

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд изменил решение нижестоящего суда и увеличил в шесть раз, с 50 тысяч до 300 тысяч рублей, размер моральной компенсации жителю Челябинска Ивану Вершку, которого в аэропорту Москвы не пустили в самолет из-за аккумуляторной батареи на его инвалидной коляске, повышена и наложенная на перевозчика сумма штрафа – с 25 до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облсуда.
Как ранее рассказывал РИА Новости Вершок, у него был авиабилет из аэропорта Шереметьево на вечерний рейс в Челябинск авиакомпании "Победа" 4 марта, при регистрации на рейс сотрудники аэропорта, проверяя его инвалидную коляску, сообщили, что емкость ее аккумуляторной батареи большая, и в самолет пройти нельзя. Как пояснил Вершок, он прилетел с этой же коляской в Москву из Челябинска 2 марта этой же авиакомпанией без проблем. В итоге, по словам мужчины, он провел всю ночь в аэропорту и улетел в Челябинск утром другой авиакомпанией, при этом "Победа" не предоставила официальный отказ в перевозке и возврате денег за билет. После этого последовало обращение в суд.
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Курчатовский районный суд Челябинска 11 августа частично удовлетворил исковые требования Вершка: с авиакомпании "Победа" в его пользу были взысканы компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей и штраф в 25 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании компенсации морального вреда отказано.
«
"Во вторник, 28 ноября, Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение Курчатовского районного суда Челябинска в части размера взысканных сумм и определил взыскать в пользу Ивана Вершка с ООО "Авиакомпания "Победа" компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе "Победы" сообщали, что компания будет работать над более гибким подходом и сопровождением клиентов на всех этапах путешествия.
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