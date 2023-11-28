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Интернет и мобильная связь появится на главных трассах Красноярского края - РИА Новости, 28.11.2023
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08:53 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/internet-1912277499.html
Интернет и мобильная связь появится на главных трассах Красноярского края
Интернет и мобильная связь появится на главных трассах Красноярского края - РИА Новости, 28.11.2023
Интернет и мобильная связь появится на главных трассах Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил правительству региона обеспечить устойчивой связью и доступом в интернет все главные трассы и туристические РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:53
2023-11-28T08:53
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил правительству региона обеспечить устойчивой связью и доступом в интернет все главные трассы и туристические направления региона, сообщает пресс-служба губернатора. "Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах в регионе. Такую задачу органам исполнительной власти региона поставил губернатор Михаил Котюков в ходе заседания президиума правительства края", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей развития России. И от того насколько власти региона будут успешно действовать в этом направлении, зависит доверие жителей Красноярского края и реализация государственной политики региона. "Видно, что мы в целом идем с опережением графика, но важно, чтобы был значимый для жизни результат и люди могли бы пользоваться цифровыми сервисами, например, в получении медицинских услуг или в сфере образования, чтобы получать доступ к образовательным программам, к учебникам в электронном виде. Сервисы, услуги имеют самое непосредственное отношение к тому, что называется качество жизни", - сказал глава региона. По данным краевого Минцифры, только в этом году сотовой связью и мобильным интернетом обеспечат 110 малочисленных и труднодоступных населенных пунктов. В большинстве из них работы уже завершены и услуги уже предоставляются населению. Подключение населенных пунктов к интернету – одна из приоритетных задач нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Всего за шесть лет благодаря государственной поддержке услугами связи обеспечено 326 сел и деревень, где суммарно проживают больше 80 тысяч человек. До 2030 года во всех населенных пунктах, где проживают от 100 человек, будут предоставляться услуги сотовой связи и мобильного интернета. В Красноярском крае за счёт участия регионального бюджета эту работу планируется завершить на несколько лет раньше.
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красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков

Интернет и мобильная связь появится на главных трассах Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчасток федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Участок федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил правительству региона обеспечить устойчивой связью и доступом в интернет все главные трассы и туристические направления региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах в регионе. Такую задачу органам исполнительной власти региона поставил губернатор Михаил Котюков в ходе заседания президиума правительства края", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей развития России. И от того насколько власти региона будут успешно действовать в этом направлении, зависит доверие жителей Красноярского края и реализация государственной политики региона.
"Видно, что мы в целом идем с опережением графика, но важно, чтобы был значимый для жизни результат и люди могли бы пользоваться цифровыми сервисами, например, в получении медицинских услуг или в сфере образования, чтобы получать доступ к образовательным программам, к учебникам в электронном виде. Сервисы, услуги имеют самое непосредственное отношение к тому, что называется качество жизни", - сказал глава региона.
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По данным краевого Минцифры, только в этом году сотовой связью и мобильным интернетом обеспечат 110 малочисленных и труднодоступных населенных пунктов. В большинстве из них работы уже завершены и услуги уже предоставляются населению.
Подключение населенных пунктов к интернету – одна из приоритетных задач нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Всего за шесть лет благодаря государственной поддержке услугами связи обеспечено 326 сел и деревень, где суммарно проживают больше 80 тысяч человек. До 2030 года во всех населенных пунктах, где проживают от 100 человек, будут предоставляться услуги сотовой связи и мобильного интернета. В Красноярском крае за счёт участия регионального бюджета эту работу планируется завершить на несколько лет раньше.
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
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