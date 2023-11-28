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Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом - РИА Новости, 28.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:57 28.11.2023 (обновлено: 19:38 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом - РИА Новости, 28.11.2023
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:57
2023-11-28T19:38
культура
михаил боярский
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский."Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — сказал он.В свою очередь, супруга артиста, худрук театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан рассказала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой. По ее словам, с Боярским все в порядке, он будет дальше играть в спектаклях.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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михаил боярский, новости культуры, сергей боярский
Культура, Михаил Боярский, Новости культуры, Сергей Боярский
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге с инфарктом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.
«
"Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — сказал он.
В свою очередь, супруга артиста, худрук театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан рассказала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой. По ее словам, с Боярским все в порядке, он будет дальше играть в спектаклях.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
14 марта, 12:29
 
КультураМихаил БоярскийНовости культурыСергей Боярский
 
 
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