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Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом - РИА Новости, 28.11.2023
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:57
2023-11-28T18:57
2023-11-28T19:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский."Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — сказал он.В свою очередь, супруга артиста, худрук театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан рассказала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой. По ее словам, с Боярским все в порядке, он будет дальше играть в спектаклях.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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Культура, Михаил Боярский, Новости культуры, Сергей Боярский
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге с инфарктом