https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом - РИА Новости, 28.11.2023

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:57

2023-11-28T18:57

2023-11-28T19:38

культура

михаил боярский

новости культуры

сергей боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в больнице, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский."Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — сказал он.В свою очередь, супруга артиста, худрук театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан рассказала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой. По ее словам, с Боярским все в порядке, он будет дальше играть в спектаклях.

https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html

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2023

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михаил боярский, новости культуры, сергей боярский