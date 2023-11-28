https://ria.ru/20231128/gruzy-1912317538.html

В крымских портах возобновили перевалку грузов

В крымских портах возобновили перевалку грузов - РИА Новости, 28.11.2023

В крымских портах возобновили перевалку грузов

После улучшения погоды порты Крыма вновь начали принимать и отправлять грузы, сообщили в пресс-службе Минтранса. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:06

2023-11-28T12:06

2023-11-28T15:07

россия

севастополь

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. После улучшения погоды порты Крыма вновь начали принимать и отправлять грузы, сообщили в пресс-службе Минтранса."Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений шесть-одиннадцать метров в секунду, порывами до 14, возобновили перевалку грузов", — рассказали в министерстве.Кроме того, после двух суток простоя снова работает Керченская паромная переправа.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села на полуострове были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, а морскими волнами залило прибрежные районы Евпатории. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики действовал режим ЧС.Как заявил глава региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений. Около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света, снабжение обещают полностью восстановить сегодня.

https://ria.ru/20231128/krym-1912295341.html

россия

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россия, севастополь