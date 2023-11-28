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В крымских портах возобновили перевалку грузов - РИА Новости, 28.11.2023
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12:06 28.11.2023 (обновлено: 15:07 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/gruzy-1912317538.html
В крымских портах возобновили перевалку грузов
В крымских портах возобновили перевалку грузов - РИА Новости, 28.11.2023
В крымских портах возобновили перевалку грузов
После улучшения погоды порты Крыма вновь начали принимать и отправлять грузы, сообщили в пресс-службе Минтранса. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:06
2023-11-28T15:07
россия
севастополь
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. После улучшения погоды порты Крыма вновь начали принимать и отправлять грузы, сообщили в пресс-службе Минтранса."Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений шесть-одиннадцать метров в секунду, порывами до 14, возобновили перевалку грузов", — рассказали в министерстве.Кроме того, после двух суток простоя снова работает Керченская паромная переправа.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села на полуострове были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, а морскими волнами залило прибрежные районы Евпатории. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики действовал режим ЧС.Как заявил глава региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений. Около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света, снабжение обещают полностью восстановить сегодня.
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россия, севастополь
Россия, Севастополь
В крымских портах возобновили перевалку грузов

Минтранс сообщил о возобновлении перевалки грузов в портах у побережья Крыма

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. После улучшения погоды порты Крыма вновь начали принимать и отправлять грузы, сообщили в пресс-службе Минтранса.
"Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений шесть-одиннадцать метров в секунду, порывами до 14, возобновили перевалку грузов", — рассказали в министерстве.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Кроме того, после двух суток простоя снова работает Керченская паромная переправа.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села на полуострове были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, а морскими волнами залило прибрежные районы Евпатории. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики действовал режим ЧС.
Как заявил глава региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений. Около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света, снабжение обещают полностью восстановить сегодня.
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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