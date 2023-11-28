Грушко прокомментировал отказ стран Балтии от участия во встрече ОБСЕ
Грушко: отказ глав МИД стран Балтии приехать в Скопье не повлияет на судьбу ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия считает, что отказ глав МИД трех прибалтийских стран приехать на СМИД ОБСЕ в Северную Македонию никак не повлияет на будущее организации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Отвечая на вопрос о том, с каким настроем российская делегация едет на встречу министров иностранных дел ОБСЕ, Грушко подчеркнул, что "с боевым настроем".
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"Министр уже сформулировал нашу позицию, на которой мы будем там настаивать - это возвращение ОБСЕ к ее истокам, изначальным принципам, изначальному назначению", - сказал он.
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"Вообще-то она называется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но сейчас нет ни безопасности, ни сотрудничества. Если ОБСЕ хочет играть хоть какую-то роль, то надо возвращаться к тому, ради чего она создавалась. А если этого не произойдет, она не будет востребована самими государствами-участниками", - заключил Грушко.
Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕв Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.-