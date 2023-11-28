https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html
Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом
Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом - РИА Новости, 28.11.2023
Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом
Британский премьер Риши Сунак, отменив назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, проявил неуважение к коллеге и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:06
2023-11-28T13:06
2023-11-28T15:24
в мире
греция
великобритания
риши сунак
кириакос мицотакис
британский музей
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АФИНЫ, 28 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак, отменив назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, проявил неуважение к коллеге и целой стране, заявил официальный представитель кабинета министров Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai. "Я определенно считаю, что он (Сунак. — Прим. ред.) не проявляет уважения, и не только к премьер-министру, поскольку тот представляет целую страну и ее позиции, с которыми можно не соглашаться. И я думаю, что каждый делает свой собственный выбор", — сказал чиновник.В Греции предполагают, что решение Лондона связано с позицией Афин по поводу скульптур Парфенона.Как отметил представитель греческого правительства, о решении Сунака стало известно в тот момент, когда премьер-министр встречался с лидером британской оппозиции Киром Стармером.Корреспондент телеканала Skai назвал происшедшее "политической, дипломатической непристойностью" со стороны британского премьер-министра и попросил Маринакиса прокомментировать инцидент."Очевидно, что встречи между государствами происходят и у многих из них тоже есть разногласия. Беспрецедентно, когда этого не случается из-за раздражения или противоречий. Мое личное мнение — и политически, и институционально политику гораздо предпочтительнее выразить несогласие, особенно когда приезжает премьер-министр из другой страны", — добавил он.Маринакис подчеркнул, что правительство не хочет обострять проблему и "обобщать ее в целом против государства, с которым сложились очень хорошие отношения"."В любом случае переговоры по скульптурам ведутся не между Грецией и британским государством. Они ведутся с Британским музеем. <...> Однако, безусловно, это воспринимается как личное поведение британского премьер-министра", — заметил представитель правительства.Отмена встречи стала главной темой в греческих СМИ. Лидер официальной оппозиции, председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис, обычно критикующий все шаги Мицотакиса, на этот раз поддержал оппонента. "Дело о скульптурах Парфенона — это вопрос, который выходит за рамки личности греческого премьер-министра и партийных разногласий. Это национальный вопрос, который касается истории целого народа. И это моральный вопрос, касающийся бессовестной кражи культурного богатства из его естественной среды обитания. Поэтому мы требуем от всех уважения к нашим институтам и нашим правам", — написал политик в соцсети Х. Представитель партии ПАСОК Димитрис Манзос охарактеризовал внезапную отмену встречи "действием неприемлемым и полностью противоречащим всем принципам дипломатии". Партия "Греческое решение" назвала демарш Лондона "невообразимым и беспрецедентным вызовом, который относится к банановым республикам, а не к суверенным государствам". Газета "Прото тема" считает, что Сунак "в панике", поскольку переговоры о возвращении скульптур "на продвинутой стадии". Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез большое количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не давала никаких разрешений и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец — Британский музей. В марте газета The Guardian со ссылкой на британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать артефакты.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20230907/kipr-1894736828.html
https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850435407.html
https://ria.ru/20230611/korabl-1877511217.html
https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, великобритания, риши сунак, кириакос мицотакис, британский музей
В мире, Греция, Великобритания, Риши Сунак, Кириакос Мицотакис, Британский музей
Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом
Власти Греции назвали отмену Сунаком встречи с Мицотакисом беспрецедентной
АФИНЫ, 28 ноя — РИА Новости.
Британский премьер Риши Сунак, отменив назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, проявил неуважение к коллеге и целой стране, заявил официальный представитель кабинета министров Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai
.
"Я определенно считаю, что он (Сунак. — Прим. ред.) не проявляет уважения, и не только к премьер-министру, поскольку тот представляет целую страну и ее позиции, с которыми можно не соглашаться. И я думаю, что каждый делает свой собственный выбор", — сказал чиновник.
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В Греции предполагают, что решение Лондона связано с позицией Афин по поводу скульптур Парфенона.
Мицотакис, который находится в Лондоне с трехдневным рабочим визитом, надеялся обсудить с Сунаком возвращение мрамора Парфенона из Британского музея. Накануне премьер Греции заявил журналистам, что скульптуры были украдены, поэтому вопрос об их принадлежности не стоит на повестке дня. Напротив, следует обсудить их возвращение на родину.
Об отмене встречи стало известно за несколько часов до нее. Мицотакис выразил разочарование решением Сунака, заявив, что тот, кто уверен в правоте и справедливости своих позиций, никогда не боится вступать в спор.
Как отметил представитель греческого правительства, о решении Сунака стало известно в тот момент, когда премьер-министр встречался с лидером британской оппозиции Киром Стармером
.
Корреспондент телеканала Skai назвал происшедшее "политической, дипломатической непристойностью" со стороны британского премьер-министра и попросил Маринакиса прокомментировать инцидент.
"Очевидно, что встречи между государствами происходят и у многих из них тоже есть разногласия. Беспрецедентно, когда этого не случается из-за раздражения или противоречий. Мое личное мнение — и политически, и институционально политику гораздо предпочтительнее выразить несогласие, особенно когда приезжает премьер-министр из другой страны", — добавил он.
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Маринакис подчеркнул, что правительство не хочет обострять проблему и "обобщать ее в целом против государства, с которым сложились очень хорошие отношения".
"В любом случае переговоры по скульптурам ведутся не между Грецией и британским государством. Они ведутся с Британским музеем. <...> Однако, безусловно, это воспринимается как личное поведение британского премьер-министра", — заметил представитель правительства.
Отмена встречи стала главной темой в греческих СМИ. Лидер официальной оппозиции, председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА
Стефанос Касселакис, обычно критикующий все шаги Мицотакиса, на этот раз поддержал оппонента.
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"Дело о скульптурах Парфенона — это вопрос, который выходит за рамки личности греческого премьер-министра и партийных разногласий. Это национальный вопрос, который касается истории целого народа. И это моральный вопрос, касающийся бессовестной кражи культурного богатства из его естественной среды обитания. Поэтому мы требуем от всех уважения к нашим институтам и нашим правам", — написал политик в соцсети Х.
Представитель партии ПАСОК Димитрис Манзос охарактеризовал внезапную отмену встречи "действием неприемлемым и полностью противоречащим всем принципам дипломатии".
Партия "Греческое решение" назвала демарш Лондона "невообразимым и беспрецедентным вызовом, который относится к банановым республикам, а не к суверенным государствам".
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Газета "Прото тема" считает, что Сунак "в панике", поскольку переговоры о возвращении скульптур "на продвинутой стадии".
Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез большое количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не давала никаких разрешений и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец — Британский музей.
В марте газета The Guardian со ссылкой на британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать артефакты.
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