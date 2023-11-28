https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html

Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом

Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом - РИА Новости, 28.11.2023

Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом

Британский премьер Риши Сунак, отменив назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, проявил неуважение к коллеге и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:06

2023-11-28T13:06

2023-11-28T15:24

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риши сунак

кириакос мицотакис

британский музей

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АФИНЫ, 28 ноя — РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак, отменив назначенную на вторник встречу с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом, проявил неуважение к коллеге и целой стране, заявил официальный представитель кабинета министров Греции Павлос Маринакис в интервью телеканалу Skai. "Я определенно считаю, что он (Сунак. — Прим. ред.) не проявляет уважения, и не только к премьер-министру, поскольку тот представляет целую страну и ее позиции, с которыми можно не соглашаться. И я думаю, что каждый делает свой собственный выбор", — сказал чиновник.В Греции предполагают, что решение Лондона связано с позицией Афин по поводу скульптур Парфенона.Как отметил представитель греческого правительства, о решении Сунака стало известно в тот момент, когда премьер-министр встречался с лидером британской оппозиции Киром Стармером.Корреспондент телеканала Skai назвал происшедшее "политической, дипломатической непристойностью" со стороны британского премьер-министра и попросил Маринакиса прокомментировать инцидент."Очевидно, что встречи между государствами происходят и у многих из них тоже есть разногласия. Беспрецедентно, когда этого не случается из-за раздражения или противоречий. Мое личное мнение — и политически, и институционально политику гораздо предпочтительнее выразить несогласие, особенно когда приезжает премьер-министр из другой страны", — добавил он.Маринакис подчеркнул, что правительство не хочет обострять проблему и "обобщать ее в целом против государства, с которым сложились очень хорошие отношения"."В любом случае переговоры по скульптурам ведутся не между Грецией и британским государством. Они ведутся с Британским музеем. <...> Однако, безусловно, это воспринимается как личное поведение британского премьер-министра", — заметил представитель правительства.Отмена встречи стала главной темой в греческих СМИ. Лидер официальной оппозиции, председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Стефанос Касселакис, обычно критикующий все шаги Мицотакиса, на этот раз поддержал оппонента. "Дело о скульптурах Парфенона — это вопрос, который выходит за рамки личности греческого премьер-министра и партийных разногласий. Это национальный вопрос, который касается истории целого народа. И это моральный вопрос, касающийся бессовестной кражи культурного богатства из его естественной среды обитания. Поэтому мы требуем от всех уважения к нашим институтам и нашим правам", — написал политик в соцсети Х. Представитель партии ПАСОК Димитрис Манзос охарактеризовал внезапную отмену встречи "действием неприемлемым и полностью противоречащим всем принципам дипломатии". Партия "Греческое решение" назвала демарш Лондона "невообразимым и беспрецедентным вызовом, который относится к банановым республикам, а не к суверенным государствам". Газета "Прото тема" считает, что Сунак "в панике", поскольку переговоры о возвращении скульптур "на продвинутой стадии". Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез большое количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не давала никаких разрешений и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец — Британский музей. В марте газета The Guardian со ссылкой на британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать артефакты.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20230907/kipr-1894736828.html

https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850435407.html

https://ria.ru/20230611/korabl-1877511217.html

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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Кирилл Волков

в мире, греция, великобритания, риши сунак, кириакос мицотакис, британский музей