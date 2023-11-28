https://ria.ru/20231128/grechikha-1912314693.html

В России собрали более 151 миллиона тонн зерна

В России собрали более 151 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 28.11.2023

В России собрали более 151 миллиона тонн зерна

Российские аграрии собрали урожай зерна с 98% площадей, на текущую дату намолочено более 151 миллиона тонн зерна, включая почти 99 миллиона тонн пшеницы в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

2023-11-28T12:36

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали урожай зерна с 98% площадей, на текущую дату намолочено более 151 миллиона тонн зерна, включая почти 99 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе, сообщил в ходе заседания оперштаба в координационном центре правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Уборочная кампания практически завершена. В частности, урожай собран почти с 98% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Намолочено свыше 151 миллиона тонн зерна в бункерном весе, в том числе почти 99 миллионов тонн пшеницы", - сообщил Патрушев.Он подчеркнул, что такие результаты говорят о том, что Россия в 2023 году получит второй по объему урожай в истории, за счет чего сможет не только полностью закрыть внутренние потребности, но также направить рекордные объемы зерна зарубежным партнерам."По планам, это более 65 миллионов тонн за сезон", - подтвердил министр предыдущий прогноз экспорта на 2023-2024 сельхозгод.Россия обновила рекорд валового сбора зерна в 2022 году: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий рекорд по урожаю был зафиксирован в 2017 году - 135,5 миллиона тонн. При этом поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231128/zerno-1912266039.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)