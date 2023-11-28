https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html

Литва не планирует закрывать границу с Россией

Литва не планирует закрывать границу с Россией - РИА Новости, 28.11.2023

Литва не планирует закрывать границу с Россией

Литва не видит необходимости вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией, ситуация с миграцией сейчас спокойная, если будут изменения, Вильнюс на РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:19

2023-11-28T21:19

2023-11-28T21:19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Литва не видит необходимости вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией, ситуация с миграцией сейчас спокойная, если будут изменения, Вильнюс на них отреагирует, говорится в пресс-релизе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Министр отметила, что Литва "поддерживает Финляндию", которая приняла решение закрыть все погранпункты на границе с Россией. "Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения", - приводит текст релиза агентство ELTA. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".

https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, россия, финляндия