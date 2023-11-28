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Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября - РИА Новости, 28.11.2023
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19:20 28.11.2023 (обновлено: 19:30 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/gosdolg-1912482226.html
Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября
Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября - РИА Новости, 28.11.2023
Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября
Совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:20
2023-11-28T19:30
экономика
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский минфин. "По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга) или 92,77 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. При этом уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. Как уточнили в минфине, в октябре 2023 года сумма госдолга Украины увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов. По словам депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, долговая нагрузка на Украину остается значительной. "Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись (с февраля 2022 г - ред.) на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растет из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", - приводит слова Гетманцева издание Ua.news.
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экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины
Экономика, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября

Минфин Украины: госдолг к концу октября увеличился до 136,35 миллиарда долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский минфин.
«
"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга) или 92,77 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины.
При этом уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. Как уточнили в минфине, в октябре 2023 года сумма госдолга Украины увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов.
По словам депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, долговая нагрузка на Украину остается значительной. "Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись (с февраля 2022 г - ред.) на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растет из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", - приводит слова Гетманцева издание Ua.news.
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ЭкономикаУкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада Украины
 
 
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