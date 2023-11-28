https://ria.ru/20231128/gosdolg-1912482226.html

Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября

Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября - РИА Новости, 28.11.2023

Минфин Украины рассказал о рекордном госдолге страны к концу октября

Совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:20

2023-11-28T19:20

2023-11-28T19:30

экономика

украина

даниил гетманцев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совокупный государственный долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,72 миллиарда долларов и достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский минфин. "По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга) или 92,77 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. При этом уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. Как уточнили в минфине, в октябре 2023 года сумма госдолга Украины увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов. По словам депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, долговая нагрузка на Украину остается значительной. "Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись (с февраля 2022 г - ред.) на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растет из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", - приводит слова Гетманцева издание Ua.news.

https://ria.ru/20231128/gosbyudzhet-1912467733.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины