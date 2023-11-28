https://ria.ru/20231128/glukhovskiy-1912378316.html

Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России

Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России - РИА Новости, 28.11.2023

Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России

Мосгорсуд признал законным заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:10

2023-11-28T15:10

2023-11-28T15:10

культура

московский городской суд

дмитрий глуховский

москва

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Басманного суда Москвы в отношении Глуховского* оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html

москва

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московский городской суд, дмитрий глуховский, москва