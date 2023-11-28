https://ria.ru/20231128/glukhovskiy-1912378316.html
Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России
Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России - РИА Новости, 28.11.2023
Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России
Мосгорсуд признал законным заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:10
2023-11-28T15:10
2023-11-28T15:10
культура
московский городской суд
дмитрий глуховский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb76378cada415d7d782cb7513f90749.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Басманного суда Москвы в отношении Глуховского* оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793731883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_035819d762b8cb9cba901d38100a1314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, дмитрий глуховский, москва
Культура, Московский городской суд, Дмитрий Глуховский, Москва
Суд отклонил жалобу на приговор писателю Глуховскому* за фейки о ВС России
Суд признал заочный приговор писателю Глуховскому за фейки о ВС России законным
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Приговор Басманного суда Москвы в отношении Глуховского* оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным