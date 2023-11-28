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Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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21:44 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/general-1912502195.html
Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине
Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине
Правительство президента Украины Владимира Зеленского не смогло подготовить население страны к конфликту с Россией, несмотря на жалобу украинских военных,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:44
2023-11-28T21:44
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владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского не смогло подготовить население страны к конфликту с Россией, несмотря на жалобу украинских военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".&quot;Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие&quot;, — сказал он.Он также назвал сообщения о мобилизации или демобилизации на Украине, исходящие от правительства в Киеве, манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях Вооруженных сил Украины.&quot;Власть, вместо того чтобы выполнять простые и практичные вещи, занимается сугубо пиаром в свою пользу&quot;, — подытожил Кривонос.Ранее в ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал волну демобилизации. Как уточнил чиновник, срочники, чей срок службы истек, но они хотят остаться, могут заключить контракт, остальных же демобилизуют.При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
https://ria.ru/20231128/samolet-1912497381.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет национальной безопасности и обороны украины, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Политика
Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине

Генерал ВСУ обвинил Зеленского в том, что он не подготовил украинцев к конфликту

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского не смогло подготовить население страны к конфликту с Россией, несмотря на жалобу украинских военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
«

"Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие", — сказал он.

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Он также назвал сообщения о мобилизации или демобилизации на Украине, исходящие от правительства в Киеве, манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях Вооруженных сил Украины.
«

"Власть, вместо того чтобы выполнять простые и практичные вещи, занимается сугубо пиаром в свою пользу", — подытожил Кривонос.

Ранее в ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал волну демобилизации. Как уточнил чиновник, срочники, чей срок службы истек, но они хотят остаться, могут заключить контракт, остальных же демобилизуют.
При этом, по данным СВР России, западные страны требуют от киевских властей активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
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