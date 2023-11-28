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Социальная газификация Приамурья начнется в следующем году - РИА Новости, 28.11.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:52 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/gazifikatsiya-1912268293.html
Социальная газификация Приамурья начнется в следующем году
Социальная газификация Приамурья начнется в следующем году - РИА Новости, 28.11.2023
Социальная газификация Приамурья начнется в следующем году
Социальная газификация Амурской области начнется в 2024 году с двух территорий – жилого района в Свободном и селе Новоивановка, губернатор Василий Орлов поручил РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:52
2023-11-28T06:52
амурская область
общество
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
алексей тарасов
газпром
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Социальная газификация Амурской области начнется в 2024 году с двух территорий – жилого района в Свободном и селе Новоивановка, губернатор Василий Орлов поручил разработать "дорожную карту" по подключению к газу жилых домов, сообщает пресс-служба главы Приамурья. "Необходимо подготовить "дорожную карту" социальной газификации пилотных территорий. Мы должны четко понимать, когда к газу будет подключен первый дом, и как в дальнейшем будет вестись эта работа. Видим большой интерес жителей к программе социальной газификации, только на предварительном этапе работы заявки на подключение к газу своих домов подали более 100 семей", - сказал Орлов. В Новоивановке из 120 домовладений подключиться к газу хотели бы владельцы 62-х. По расчетам специалистов минЖКХ, газифицировать уже в следующем году можно 29 из них. Остальные планируют подключить позже — в 2025-2026 годах. В Свободном в качестве пилотного выбран район в начале улицы Почтамская. На этапе сбора исходных данных по домовладениям, их собственники подали 43 заявки на подключение. Заявления от жителей района продолжают поступать. Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, пилотные территории, с которых начнется социальная газификация региона, выбрали по принципу близости к действующему газопроводу. Специалисты определили перспективные локации домовладений, где есть техническая возможность подключения. "В следующем году мы планируем подключить к газу до 99 домов, из них 29 в Новоивановке, остальные в Свободном. Предложение о проектировании и строительстве сетей в данных локациях передали в АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". На первом этапе для монтажа газовых сетей и оборудования необходимо привлечение подрядных организаций из соседних регионов", - рассказал министр. Льготным категориям граждан предполагаются выплаты на подключение к газу домовладений. Порядок сейчас разрабатывает амурское минсоцзащиты. Планируется, что средства на покупку газового оборудования и проведение монтажных работ смогут получить инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, многодетные семьи, а также малоимущие амурчане, в том числе малоимущие семьи с детьми. Предполагаемый размер денежной выплаты составит 100 тысяч рублей на одно домовладение. В областном бюджете на 2024 год на эти цели запланировано 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231122/putin-1911185991.html
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общество, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), алексей тарасов, газпром
Амурская область, Общество, Свободный, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Алексей Тарасов, Газпром
Социальная газификация Приамурья начнется в следующем году

Социальная газификация Амурской области начнется в 2024 году с двух территорий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСчетчик газа
Счетчик газа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. Социальная газификация Амурской области начнется в 2024 году с двух территорий – жилого района в Свободном и селе Новоивановка, губернатор Василий Орлов поручил разработать "дорожную карту" по подключению к газу жилых домов, сообщает пресс-служба главы Приамурья.
«
"Необходимо подготовить "дорожную карту" социальной газификации пилотных территорий. Мы должны четко понимать, когда к газу будет подключен первый дом, и как в дальнейшем будет вестись эта работа. Видим большой интерес жителей к программе социальной газификации, только на предварительном этапе работы заявки на подключение к газу своих домов подали более 100 семей", - сказал Орлов.
В Новоивановке из 120 домовладений подключиться к газу хотели бы владельцы 62-х. По расчетам специалистов минЖКХ, газифицировать уже в следующем году можно 29 из них. Остальные планируют подключить позже — в 2025-2026 годах. В Свободном в качестве пилотного выбран район в начале улицы Почтамская. На этапе сбора исходных данных по домовладениям, их собственники подали 43 заявки на подключение. Заявления от жителей района продолжают поступать.
Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, пилотные территории, с которых начнется социальная газификация региона, выбрали по принципу близости к действующему газопроводу. Специалисты определили перспективные локации домовладений, где есть техническая возможность подключения.
"В следующем году мы планируем подключить к газу до 99 домов, из них 29 в Новоивановке, остальные в Свободном. Предложение о проектировании и строительстве сетей в данных локациях передали в АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". На первом этапе для монтажа газовых сетей и оборудования необходимо привлечение подрядных организаций из соседних регионов", - рассказал министр.
Льготным категориям граждан предполагаются выплаты на подключение к газу домовладений. Порядок сейчас разрабатывает амурское минсоцзащиты. Планируется, что средства на покупку газового оборудования и проведение монтажных работ смогут получить инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, многодетные семьи, а также малоимущие амурчане, в том числе малоимущие семьи с детьми.
Предполагаемый размер денежной выплаты составит 100 тысяч рублей на одно домовладение. В областном бюджете на 2024 год на эти цели запланировано 12 миллионов рублей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Амурская областьОбществоСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Алексей ТарасовГазпром
 
 
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