https://ria.ru/20231128/forum-1912493119.html

Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей

Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023

Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:32

2023-11-28T20:32

2023-11-28T20:32

общество

здоровье - общество

красноярский край

россия

енисейск

владимир путин

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704759_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_689abacc86279b644beebd99d43a8412.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ. Во вторник прошло открытие объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В том числе в Красноярском крае открыт новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром в городе Енисейске. Котюков рассказал о семье Вершининых из эвенкийского села, бабушка в которой была в свое время удостоена звания Мать-героиня СССР, воспитав 13 детей, а сегодня у нее 65 внуков и 42 правнука. "Вот это семья, вот это настоящие сибирские традиции. Владимир Владимирович, считаю, что в год семьи таким примерам нужно уделить особое внимание, составив летопись лучших семейных практик народов России. А с другой стороны уделить многодетным семьям особое федеральное внимание - где-то провести мероприятие по аналогии с тем, что мы проводим сегодня на ВДНХ. Здесь не меньше поводов для гордости, здесь не меньше уверенности в завтрашнем дне", - сказал Котюков.

https://ria.ru/20231128/deti-1912490996.html

красноярский край

россия

енисейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, красноярский край, россия, енисейск, владимир путин, михаил котюков