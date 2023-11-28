https://ria.ru/20231128/forum-1912493119.html
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:32
2023-11-28T20:32
2023-11-28T20:32
общество
здоровье - общество
красноярский край
россия
енисейск
владимир путин
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704759_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_689abacc86279b644beebd99d43a8412.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ. Во вторник прошло открытие объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В том числе в Красноярском крае открыт новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром в городе Енисейске. Котюков рассказал о семье Вершининых из эвенкийского села, бабушка в которой была в свое время удостоена звания Мать-героиня СССР, воспитав 13 детей, а сегодня у нее 65 внуков и 42 правнука. "Вот это семья, вот это настоящие сибирские традиции. Владимир Владимирович, считаю, что в год семьи таким примерам нужно уделить особое внимание, составив летопись лучших семейных практик народов России. А с другой стороны уделить многодетным семьям особое федеральное внимание - где-то провести мероприятие по аналогии с тем, что мы проводим сегодня на ВДНХ. Здесь не меньше поводов для гордости, здесь не меньше уверенности в завтрашнем дне", - сказал Котюков.
https://ria.ru/20231128/deti-1912490996.html
красноярский край
россия
енисейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704759_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c091f01aebf82b642d62b19186bc973d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, красноярский край, россия, енисейск, владимир путин, михаил котюков
Общество, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Енисейск, Владимир Путин, Михаил Котюков
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей
Котюков предложил провести форум многодетных семей, аналогичный выставке на ВДНХ