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Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023
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20:32 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/forum-1912493119.html
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей - РИА Новости, 28.11.2023
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:32
2023-11-28T20:32
общество
здоровье - общество
красноярский край
россия
енисейск
владимир путин
михаил котюков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ. Во вторник прошло открытие объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В том числе в Красноярском крае открыт новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром в городе Енисейске. Котюков рассказал о семье Вершининых из эвенкийского села, бабушка в которой была в свое время удостоена звания Мать-героиня СССР, воспитав 13 детей, а сегодня у нее 65 внуков и 42 правнука. "Вот это семья, вот это настоящие сибирские традиции. Владимир Владимирович, считаю, что в год семьи таким примерам нужно уделить особое внимание, составив летопись лучших семейных практик народов России. А с другой стороны уделить многодетным семьям особое федеральное внимание - где-то провести мероприятие по аналогии с тем, что мы проводим сегодня на ВДНХ. Здесь не меньше поводов для гордости, здесь не меньше уверенности в завтрашнем дне", - сказал Котюков.
https://ria.ru/20231128/deti-1912490996.html
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общество, здоровье - общество, красноярский край, россия, енисейск, владимир путин, михаил котюков
Общество, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Енисейск, Владимир Путин, Михаил Котюков
Красноярский губернатор предложил провести форум многодетных семей

Котюков предложил провести форум многодетных семей, аналогичный выставке на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Котюков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил президенту РФ Владимиру Путину устроить по теме многодетных семей мероприятие по аналогии с международной выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ.
Во вторник прошло открытие объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В том числе в Красноярском крае открыт новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром в городе Енисейске. Котюков рассказал о семье Вершининых из эвенкийского села, бабушка в которой была в свое время удостоена звания Мать-героиня СССР, воспитав 13 детей, а сегодня у нее 65 внуков и 42 правнука.
«
"Вот это семья, вот это настоящие сибирские традиции. Владимир Владимирович, считаю, что в год семьи таким примерам нужно уделить особое внимание, составив летопись лучших семейных практик народов России. А с другой стороны уделить многодетным семьям особое федеральное внимание - где-то провести мероприятие по аналогии с тем, что мы проводим сегодня на ВДНХ. Здесь не меньше поводов для гордости, здесь не меньше уверенности в завтрашнем дне", - сказал Котюков.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Вчера, 20:15
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайРоссияЕнисейскВладимир ПутинМихаил Котюков
 
 
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