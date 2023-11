В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit

https://ria.ru/20231128/forum-1912254298.html

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие представители модной индустрии более чем из 60 стран, в частности, из Китая, России, Бразилии, Индии и Белоруссии, стартует в Москве 28 ноября и продлится по 2 декабря. Форум помимо модных показов будет включать в себя деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Он пройдет на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран. Деловая программаВ рамках деловой программы пройдет пленарная сессия "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка". На ней выступят итальянская киноактриса Орнелла Мути, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, заместитель гендиректора Газпром-медиа, телеведущая Тина Канделаки, председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг и другие. Кроме того, пройдет сессия "Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды", модератором которой станет специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. На форуме также пройдут деловые сессии "Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?", "Инклюзивная мода не равно мода для всех. Как принятие уникальности расширяет пространство индустрии", "В моде кадры. Какими компетенциями должен обладать fashion-предприниматель?" и другие. Модные показы и презентация коллекций В B2B-шоуруме будет представлена одежда в стиле спорт-шик, кэжуал, урбан-шик, стритстайл, вечерняя и коктейльная одежда, а также сумки, багаж/тревел-аксессуары, обувь, аксессуары, бижутерия, ювелирные изделия, детская одежда. В показах примут участие китайский бренд нестандартной классики Chnnyu, бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão, египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture, аргентинский бренд Sadaels, дизайнер из Эфиопии Kunjina, белорусские бренды с коллективным показом Belarus Fashion Council presents: Niv Niv by Katsiaryna Nestsiaruk, Ovrsƨ by Julia Mednik, сербский бренд Batakovic Belgrade. Свои коллекции также представят индийские дизайнеры Ритеш Кумар, Khanijo, Наушад Али и Шрути Санчети, один из самых известных модельеров ЮАР Дэвид Тлейл, коллекции которого демонстрировались на Нью-Йоркской и Парижской неделях моды. Россию на подиуме BRICS+ Fashion Summit представит Алена Ахмадуллина и ее одноименный бренд Alena Akhmadullina. Гости форума смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

