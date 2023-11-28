Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 28.11.2023 (обновлено: 10:20 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/forum-1912254298.html
В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit
В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 28.11.2023
В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit
Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие представители модной индустрии более чем из 60 стран, в частности, из Китая, России,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:29
2023-11-28T10:20
москва
россия
китай
орнелла мути
наталья сергунина
тина канделаки (тинатин канделаки)
брикс
российская государственная библиотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912290624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc38491ee9f72f6e09646e67378409c2.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие представители модной индустрии более чем из 60 стран, в частности, из Китая, России, Бразилии, Индии и Белоруссии, стартует в Москве 28 ноября и продлится по 2 декабря. Форум помимо модных показов будет включать в себя деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Он пройдет на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран. Деловая программаВ рамках деловой программы пройдет пленарная сессия "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка". На ней выступят итальянская киноактриса Орнелла Мути, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, заместитель гендиректора Газпром-медиа, телеведущая Тина Канделаки, председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг и другие. Кроме того, пройдет сессия "Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды", модератором которой станет специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. На форуме также пройдут деловые сессии "Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?", "Инклюзивная мода не равно мода для всех. Как принятие уникальности расширяет пространство индустрии", "В моде кадры. Какими компетенциями должен обладать fashion-предприниматель?" и другие. Модные показы и презентация коллекций В B2B-шоуруме будет представлена одежда в стиле спорт-шик, кэжуал, урбан-шик, стритстайл, вечерняя и коктейльная одежда, а также сумки, багаж/тревел-аксессуары, обувь, аксессуары, бижутерия, ювелирные изделия, детская одежда. В показах примут участие китайский бренд нестандартной классики Chnnyu, бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão, египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture, аргентинский бренд Sadaels, дизайнер из Эфиопии Kunjina, белорусские бренды с коллективным показом Belarus Fashion Council presents: Niv Niv by Katsiaryna Nestsiaruk, Ovrsƨ by Julia Mednik, сербский бренд Batakovic Belgrade. Свои коллекции также представят индийские дизайнеры Ритеш Кумар, Khanijo, Наушад Али и Шрути Санчети, один из самых известных модельеров ЮАР Дэвид Тлейл, коллекции которого демонстрировались на Нью-Йоркской и Парижской неделях моды. Россию на подиуме BRICS+ Fashion Summit представит Алена Ахмадуллина и ее одноименный бренд Alena Akhmadullina. Гости форума смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
https://ria.ru/20231020/maag-1903984884.html
https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912290624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dee9fb1ced6d7ddc08dbbc5fc98fd7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, китай, орнелла мути, наталья сергунина, тина канделаки (тинатин канделаки), брикс, российская государственная библиотека, газпром-медиа холдинг
Москва, Россия, Китай, Орнелла Мути, Наталья Сергунина, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), БРИКС, Российская государственная библиотека, Газпром-Медиа Холдинг
В Москве стартовал форум BRICS+ Fashion Summit

В Москве стартует международный форум по моде BRICS+ Fashion Summit

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМодный показ российских брендов одежды в преддверии запуска деловой программы Международного форума BRICS + Fashion Summit
Модный показ российских брендов одежды в преддверии запуска деловой программы Международного форума BRICS + Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Модный показ российских брендов одежды в преддверии запуска деловой программы Международного форума BRICS + Fashion Summit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие представители модной индустрии более чем из 60 стран, в частности, из Китая, России, Бразилии, Индии и Белоруссии, стартует в Москве 28 ноября и продлится по 2 декабря.
Форум помимо модных показов будет включать в себя деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Он пройдет на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация
Вчера, 16:42

Деловая программа

В рамках деловой программы пройдет пленарная сессия "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка". На ней выступят итальянская киноактриса Орнелла Мути, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, заместитель гендиректора Газпром-медиа, телеведущая Тина Канделаки, председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг и другие.
Кроме того, пройдет сессия "Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды", модератором которой станет специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
На форуме также пройдут деловые сессии "Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?", "Инклюзивная мода не равно мода для всех. Как принятие уникальности расширяет пространство индустрии", "В моде кадры. Какими компетенциями должен обладать fashion-предприниматель?" и другие.
«
Модные показы и презентация коллекций
В B2B-шоуруме будет представлена одежда в стиле спорт-шик, кэжуал, урбан-шик, стритстайл, вечерняя и коктейльная одежда, а также сумки, багаж/тревел-аксессуары, обувь, аксессуары, бижутерия, ювелирные изделия, детская одежда.
Посетительница покупает вещи на кассе в магазине Maag на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций
20 октября, 07:05
В показах примут участие китайский бренд нестандартной классики Chnnyu, бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão, египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture, аргентинский бренд Sadaels, дизайнер из Эфиопии Kunjina, белорусские бренды с коллективным показом Belarus Fashion Council presents: Niv Niv by Katsiaryna Nestsiaruk, Ovrsƨ by Julia Mednik, сербский бренд Batakovic Belgrade.
Свои коллекции также представят индийские дизайнеры Ритеш Кумар, Khanijo, Наушад Али и Шрути Санчети, один из самых известных модельеров ЮАР Дэвид Тлейл, коллекции которого демонстрировались на Нью-Йоркской и Парижской неделях моды. Россию на подиуме BRICS+ Fashion Summit представит Алена Ахмадуллина и ее одноименный бренд Alena Akhmadullina.
Гости форума смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России
13 октября, 13:51
 
МоскваРоссияКитайОрнелла МутиНаталья СергунинаТина Канделаки (Тинатин Канделаки)БРИКСРоссийская государственная библиотекаГазпром-Медиа Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала