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ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных - РИА Новости, 28.11.2023
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17:16 28.11.2023 (обновлено: 17:17 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912446176.html
ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных
ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных - РИА Новости, 28.11.2023
ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных
ЕС утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных на 194 миллиона евро, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:16
2023-11-28T17:17
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя- РИА Новости. ЕС утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных на 194 миллиона евро, следует из заявления Совета ЕС. Ранее ЕС увеличил и свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч подготовленных военных. "Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе. Сообщается, что финансирование пойдет "на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных

ЕС утвердил допфинансирование для своей миссии по подготовке украинских военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя- РИА Новости. ЕС утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных на 194 миллиона евро, следует из заявления Совета ЕС.
Ранее ЕС увеличил и свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч подготовленных военных.
«
"Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе. Сообщается, что финансирование пойдет "на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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