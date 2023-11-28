https://ria.ru/20231128/faktor-1912258413.html

Назван часто упускаемый из вида фактор, увеличивающий риск инфаркта

Назван часто упускаемый из вида фактор, увеличивающий риск инфаркта - РИА Новости, 28.11.2023

Назван часто упускаемый из вида фактор, увеличивающий риск инфаркта

При анализе рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний часто упускают из виду важный тревожный сигнал — повышенный уровень липопротеина (a), заявил Fox... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:08

2023-11-28T02:08

2023-11-28T12:37

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. При анализе рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний часто упускают из виду важный тревожный сигнал — повышенный уровень липопротеина (a), заявил Fox News кардиолог Сет Баум.Липопротеин (a) является сложным белком, который переносит холестерин в организме, чем выше его уровень, тем больше вероятность того, что холестерин будет накапливаться в кровеносных сосудах, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта."Липопротеин (a) содержит частицы, которые в более высоких концентрациях приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям", — указал Баум.По его словам, повышенная концентрация этого сложного белка в организме вызывает атеросклероз, повышенный риск образования тромбов, а также воспаление, являющееся важным аспектом прогрессирования холестериновых бляшек и риска инфаркта."Мы называем это тройной угрозой", — предупредил кардиолог, отметив, что 20% населения США находятся в группе риска из-за липопротеина (a), и назвав это "очень большой цифрой". При этом лишь незначительная часть людей знает его уровень в своем организме.Баум порекомендовал проверять уровень липопротеина (a), особенно в случае изменений состояния здоровья, добавив, что уровень этого сложного белка невозможно контролировать с помощью факторов образа жизни.

https://ria.ru/20231124/kholesterin-1911562352.html

https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

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общество, здоровье, сша