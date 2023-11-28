https://ria.ru/20231128/espch-1912419714.html

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot компенсацию

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot компенсацию - РИА Новости, 28.11.2023

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО решил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации при РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:35

2023-11-28T16:35

2023-11-28T16:41

россия

москва

страсбург

надежда толоконникова

мария алехина

екатерина самуцевич

европейский суд по правам человека (еспч)

pussy riot

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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО решил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации при том, что Москва еще с прошлого года вышла из-под юрисдикции Страсбурга. После освобождения из колонии в 2013 году, где они отбывали срок за хулиганство, участницы группы заявили о намерении создать проект "Зона права", в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключённым. Но в регистрации НКО им отказали, заявив о несоответствии поданных документов и статуса организации. В связи с этим они обратились в ЕСПЧ. "Суд постановил, что не имелось достаточно подробных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм. Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации", - сообщается на сайте суда. ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить 7500 евро каждому истцу: Надежде Толоконниковой*, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному, а также 1920 евро компенсации издержек. Суд выразил мнение, что обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела, потому как события относятся к периоду до 16 сентября 2022 года. Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии. После начала СВО Россия на фоне нового витка конфронтации с Западом объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и перестала исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. При этом в ЕСПЧ настаивают, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против России в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года. В феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что предвзятость и пристрастность для судебной власти "абсолютно неприемлемы", посему решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России. По его словам, отдельные решения ЕСПЧ стали откровенно политизированными.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231121/tolokonnikova-1910824813.html

https://ria.ru/20231102/espch-1906863384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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