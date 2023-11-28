https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912402794.html

В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение

В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение - РИА Новости, 28.11.2023

В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение

Электроснабжение, нарушенное в результате шторма, восстановлено во всем Севастополе, сообщила компания "Севастопольэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:07

2023-11-28T16:07

2023-11-28T16:16

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912001854_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f44a43a32cf9215db7c44f6429263469.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное в результате шторма, восстановлено во всем Севастополе, сообщила компания "Севастопольэнерго" в Telegram-канале."В 15.56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей", - говорится в сообщении.Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма на утро вторника оставалось более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии