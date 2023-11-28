https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912402794.html
В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение
В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение - РИА Новости, 28.11.2023
В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение
Электроснабжение, нарушенное в результате шторма, восстановлено во всем Севастополе, сообщила компания "Севастопольэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:07
2023-11-28T16:07
2023-11-28T16:16
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912001854_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f44a43a32cf9215db7c44f6429263469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное в результате шторма, восстановлено во всем Севастополе, сообщила компания "Севастопольэнерго" в Telegram-канале."В 15.56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей", - говорится в сообщении.Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма на утро вторника оставалось более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912001854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f36d1ea61782fee76b99b865ec364869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение
Во всем Севастополе восстановили нарушенное из-за шторма энергоснабжение