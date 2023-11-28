https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html

На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2023

На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой на юге России, осталось подключить 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:31

2023-11-28T10:31

2023-11-28T10:31

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

краснодарский край

херсонская область

николай шульгинов

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой на юге России, осталось подключить 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24". "На сегодняшний час осталось подать напряжение 346 тысячам потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ростовской области", - сказал министр.Сейчас, по словам Шульгинова, идут восстановительные работы в Крыму, где без энергоснабжения остаются около 100 тысяч человек, а также в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях.

краснодарский край

херсонская область

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, херсонская область , николай шульгинов, сильный шторм на черноморском побережье россии