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На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2023
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10:31 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/elektrichestvo-1912294865.html
На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды
На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2023
На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды
Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой на юге России, осталось подключить 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:31
2023-11-28T10:31
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
краснодарский край
херсонская область
николай шульгинов
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой на юге России, осталось подключить 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24". "На сегодняшний час осталось подать напряжение 346 тысячам потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ростовской области", - сказал министр.Сейчас, по словам Шульгинова, идут восстановительные работы в Крыму, где без энергоснабжения остаются около 100 тысяч человек, а также в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях.
краснодарский край
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), краснодарский край, херсонская область , николай шульгинов, сильный шторм на черноморском побережье россии
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Краснодарский край, Херсонская область , Николай Шульгинов, Сильный шторм на Черноморском побережье России
На юге России 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

Минэнерго: на юге РФ 346 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой на юге России, осталось подключить 346 тысяч потребителей, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24".
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"На сегодняшний час осталось подать напряжение 346 тысячам потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ростовской области", - сказал министр.
Сейчас, по словам Шульгинова, идут восстановительные работы в Крыму, где без энергоснабжения остаются около 100 тысяч человек, а также в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Краснодарский крайХерсонская областьНиколай ШульгиновСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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