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На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
14:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/elbrus-1912354930.html
На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря
На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря
На Эльбрусе все трассы для катания планируют открыть 1 декабря, сообщили в телеграм-канале курорта. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:36
2023-11-28T14:36
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Эльбрусе все трассы для катания планируют открыть 1 декабря, сообщили в телеграм-канале курорта.Канатные дороги, закрывавшиеся из-за лавиноопасности, работают в штатном режиме. Для катания открыта верхняя очередь "Гарабаши-Мир" (3847-3500 метров). "Завтра, если позволит погода, откроем "Мир-Кругозор" (3500 - 3000 метров), – уточнили на курорте. – 1 декабря планируем открыть все трассы".При этом, там предупредили, что в случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эльбрус, Сноуборд
На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря

На Эльбрусе канатные дороги работают штатно, а все трассы откроются 1 декабря

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающий возле канатной дороги на станции "Гарабаши" горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Эльбрусе все трассы для катания планируют открыть 1 декабря, сообщили в телеграм-канале курорта.
Канатные дороги, закрывавшиеся из-за лавиноопасности, работают в штатном режиме.
Для катания открыта верхняя очередь "Гарабаши-Мир" (3847-3500 метров). "Завтра, если позволит погода, откроем "Мир-Кругозор" (3500 - 3000 метров), – уточнили на курорте. – 1 декабря планируем открыть все трассы".

При этом, там предупредили, что в случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена.
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