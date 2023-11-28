https://ria.ru/20231128/elbrus-1912354930.html

На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря

На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2023

На Эльбрусе планируют открыть все трассы для катания 1 декабря

На Эльбрусе все трассы для катания планируют открыть 1 декабря, сообщили в телеграм-канале курорта. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:36

2023-11-28T14:36

2023-11-28T14:36

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Эльбрусе все трассы для катания планируют открыть 1 декабря, сообщили в телеграм-канале курорта.Канатные дороги, закрывавшиеся из-за лавиноопасности, работают в штатном режиме. Для катания открыта верхняя очередь "Гарабаши-Мир" (3847-3500 метров). "Завтра, если позволит погода, откроем "Мир-Кругозор" (3500 - 3000 метров), – уточнили на курорте. – 1 декабря планируем открыть все трассы".При этом, там предупредили, что в случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена.

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