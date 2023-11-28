https://ria.ru/20231128/ekonomist-1912293846.html

Экономист предупредил о потерях для инвесторов в ближайшие десять лет

Экономист предупредил о потерях для инвесторов в ближайшие десять лет - РИА Новости, 28.11.2023

Экономист предупредил о потерях для инвесторов в ближайшие десять лет

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, считает, что потери держателей облигаций и инвесторов в акции в ближайшие десять РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:27

2023-11-28T10:27

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, считает, что потери держателей облигаций и инвесторов в акции в ближайшие десять лет могут составить десятки триллионов долларов из-за стремления "выдавать желаемое за действительное". Как отмечает экономист в статье для Project Syndicate, при средней инфляции в 5%, а не целевой для многих крупных центробанков 2%, доходность долгосрочных облигаций должна быть ближе к 7,5%, но если показатель вырастет до этой отметки с текущих 4,5%, то это приведет к падению стоимости облигаций и акций. "Во всем мире потери как для держателей облигаций, так и для инвесторов в акции могут составить десятки триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия", - полагает экономист. Эксперт отмечает, что и американские, и мировые акции показали рост в середине года, но значительная доля этой динамики связана с "небольшой группой акций крупных технологических компаний, которые извлекают выгоду из надежд и ажиотажа вокруг генеративного искусственного интеллекта". Экономист выразил уверенность в том, что если исключить этот фактор, то "рынки будут почти без изменений". Специалист также напоминает и о более ранней ситуации, когда до 2021 года мягкие денежно-кредитные условия привели к росту стоимости "практически всего", включая криптовалюты и "мемные" акции, и когда "пузырь всего" лопнул в 2022 году, спекулятивные активы потеряли гораздо больше в цене, чем традиционные. На протяжении большей части 2023 года инвесторы "выдавали желаемое за действительное" по поводу того, что центробанки объявят об окончании цикла повышений ставок, а многие закладывали уже снижение в ближайшем будущем, комментирует Рубини. "Но устойчивая инфляция разрушила эти надежды, заставив центральные банки принять политику "высокие ставки на продолжительное время", что, скорее всего, приведет к экономическому спаду и дополнительному финансовому стрессу", - считает экономист. Эксперт отмечает, что еврозона и Великобритания уже находятся в стагфляционной рецессии, в то время как Китай затронуло структурное замедление. И хотя США удалось избежать спада, страна может все же столкнуться с неглубокой и краткосрочной рецессией, комментирует экономист. Также Рубини указывает на геополитические риски, которые могут повлечь за собой дальнейшие скачки цен на энергоносители и сырьевые товары.

https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html

https://radiosputnik.ru/20231126/dengi-1911701517.html

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экономика, великобритания, китай, сша, цены на нефть