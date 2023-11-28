https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912270701.html

Премьер Китая заявил о риске фрагментации мировой экономики

Премьер Китая заявил о риске фрагментации мировой экономики - РИА Новости, 28.11.2023

Премьер Китая заявил о риске фрагментации мировой экономики

Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, странам необходимо предотвращать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:21

2023-11-28T07:21

2023-11-28T07:21

китай

пекин

сша

ли цян

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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, странам необходимо предотвращать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Мы наблюдаем такие тенденции как панполитизация и обобщение понятия безопасности, которые препятствуют сотрудничеству в области глобальных цепочек поставок и производственных цепочек. Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации", - сказал Ли Цян, выступая на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине. Ли Цян отметил, что страны во всем мире получают выгоду от стабильного сотрудничества в области цепочек поставок и производственных цепочек, тогда как, если сотрудничество затруднено, все от этого терпят ущерб. "Это требует от нас того, чтобы мы следовали правилам, признавали общую тенденцию, лучше пользовались возможностями развития, открываемыми технологическим прогрессом и повышением производительности, уделяли больше внимания повышению качества и производительности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал премьер. Он отметил необходимость быть более бдительными в отношении рисков, вызванных протекционизмом, антиглобалистским мышлением и другими факторами. "Нам также необходимо предотвращать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек", - подчеркнул Ли Цян. China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.

https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html

китай

пекин

сша

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китай, пекин, сша, ли цян