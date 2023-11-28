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Спикер парламента Армении призвал участвовать в саммите ЕАЭС в Петербурге
Спикер парламента Армении призвал участвовать в саммите ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 28.11.2023
Спикер парламента Армении призвал участвовать в саммите ЕАЭС в Петербурге
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что страна должна участвовать в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, так как Ереван принимает председательство в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:53
2023-11-28T12:53
2023-11-28T12:59
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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что страна должна участвовать в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, так как Ереван принимает председательство в организации."Мы становимся страной-председателем в ЕАЭС. Решение пока не принято, но лично я считаю, что для принятия председательства в ЕАЭС Армения должна участвовать", - сказал Симонян журналистам. По его словам, ЕАЭС сейчас "обеспечивает экономическую среду" для Армении.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября не принимал участие в саммите ОДКБ в Минске. Двадцать шестого октября он не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. Ереван не направил спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, санкт-петербург, евразийский экономический союз, в мире, россия
Армения, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, В мире, Россия
Спикер парламента Армении призвал участвовать в саммите ЕАЭС в Петербурге
Спикер парламента напомнил, что Армения принимает председательство в ЕАЭС