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В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 28.11.2023
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16:41 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 28.11.2023
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы выехали на место. Согласно сводке главы области, днем ранее атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Наумовка в Белгородском районе, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи

В белгородском селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе атаковал объект связи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках разведчика
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках разведчика. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные службы выехали на место.
Согласно сводке главы области, днем ранее атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Наумовка в Белгородском районе, пострадавших и разрушений нет.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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