https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 28.11.2023

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:41

2023-11-28T16:41

2023-11-28T16:41

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы выехали на место. Согласно сводке главы области, днем ранее атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Наумовка в Белгородском районе, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html

белгородская область

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