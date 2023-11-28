https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 28.11.2023
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg
БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные службы выехали на место. Согласно сводке главы области, днем ранее атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Наумовка в Белгородском районе, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_250ee781ae79af480237422a130a999e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
В белгородском селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе атаковал объект связи