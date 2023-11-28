https://ria.ru/20231128/doverie-1912344886.html
На Украине заявили о падении доверия к правительству
На Украине заявили о падении доверия к правительству - РИА Новости, 28.11.2023
На Украине заявили о падении доверия к правительству
"Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:38
2023-11-28T13:38
2023-11-28T13:38
владимир зеленский
киев
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. "Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого. Как отмечает агентство, рейтинг Владимира Зеленского также переживает падение. Деталей о том, когда были проведены опросы и сколько человек в них приняли участие, не приводится. По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными. Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству Блумберг также заявил, что "феномен увеличения поддержки" властей в Киеве "на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций завершается". По его словам, уменьшение поддержки властей после предшествующего одобрения - это нормальное явление, когда первоначальная волна патриотизма затухает.
https://ria.ru/20231127/zayavlenie-1912249713.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, киев, украина, в мире
Владимир Зеленский, Киев, Украина, В мире
На Украине заявили о падении доверия к правительству
Киевский институт социологии: доверие к правительству Украины упало до 39%
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
"Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут
западные СМИ.
"Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого.
Кива подал заявления на Зеленского, обвинив в задержке переговоров
Как отмечает агентство, рейтинг Владимира Зеленского
также переживает падение.
Деталей о том, когда были проведены опросы и сколько человек в них приняли участие, не приводится.
По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными.
Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству Блумберг также заявил, что "феномен увеличения поддержки" властей в Киеве "на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций завершается".
По его словам, уменьшение поддержки властей после предшествующего одобрения - это нормальное явление, когда первоначальная волна патриотизма затухает.
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского