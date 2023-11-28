https://ria.ru/20231128/doverie-1912344886.html

На Украине заявили о падении доверия к правительству

На Украине заявили о падении доверия к правительству - РИА Новости, 28.11.2023

На Украине заявили о падении доверия к правительству

"Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:38

2023-11-28T13:38

2023-11-28T13:38

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. "Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого. Как отмечает агентство, рейтинг Владимира Зеленского также переживает падение. Деталей о том, когда были проведены опросы и сколько человек в них приняли участие, не приводится. По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными. Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству Блумберг также заявил, что "феномен увеличения поддержки" властей в Киеве "на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций завершается". По его словам, уменьшение поддержки властей после предшествующего одобрения - это нормальное явление, когда первоначальная волна патриотизма затухает.

https://ria.ru/20231127/zayavlenie-1912249713.html

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киев

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владимир зеленский, киев, украина, в мире