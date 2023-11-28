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На Украине заявили о падении доверия к правительству - РИА Новости, 28.11.2023
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13:38 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/doverie-1912344886.html
На Украине заявили о падении доверия к правительству
На Украине заявили о падении доверия к правительству - РИА Новости, 28.11.2023
На Украине заявили о падении доверия к правительству
"Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:38
2023-11-28T13:38
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ. "Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого. Как отмечает агентство, рейтинг Владимира Зеленского также переживает падение. Деталей о том, когда были проведены опросы и сколько человек в них приняли участие, не приводится. По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными. Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству Блумберг также заявил, что "феномен увеличения поддержки" властей в Киеве "на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций завершается". По его словам, уменьшение поддержки властей после предшествующего одобрения - это нормальное явление, когда первоначальная волна патриотизма затухает.
https://ria.ru/20231127/zayavlenie-1912249713.html
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владимир зеленский, киев, украина, в мире
Владимир Зеленский, Киев, Украина, В мире
На Украине заявили о падении доверия к правительству

Киевский институт социологии: доверие к правительству Украины упало до 39%

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Феномен увеличения поддержки" населением властей в Киеве подходит к концу, рейтинг всех ветвей власти Украины существенно снижается, пишут западные СМИ.
"Доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого.
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Как отмечает агентство, рейтинг Владимира Зеленского также переживает падение.
Деталей о том, когда были проведены опросы и сколько человек в них приняли участие, не приводится.
По словам Грушецкого, социологи надеялись на более благоприятные осенние результаты. Как считает директор института, на снижение показателей повлияли коррупционные скандалы и недовольство поставками западной военной помощи, которые считают недостаточными.
Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью агентству Блумберг также заявил, что "феномен увеличения поддержки" властей в Киеве "на фоне внешних угроз и кризисных ситуаций завершается".
По его словам, уменьшение поддержки властей после предшествующего одобрения - это нормальное явление, когда первоначальная волна патриотизма затухает.
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