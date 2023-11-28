https://ria.ru/20231128/dorogi-1912467988.html

План по ремонту дорог в Ярославской области перевыполнен в 1,5 раза

План по ремонту дорог в Ярославской области перевыполнен в 1,5 раза - РИА Новости, 28.11.2023

План по ремонту дорог в Ярославской области перевыполнен в 1,5 раза

План по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Ярославской области перевыполнен в полтора раза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:28

2023-11-28T18:28

2023-11-28T18:31

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общество

ярославская область

россия

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. План по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Ярославской области перевыполнен в полтора раза, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году Ярославская область перевыполнила показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализуемому в регионе правительством области, за счет лимитов 2024 года. В начале 2023 года правительством региона планировалось привести к нормативу не менее 200 километров сети, к настоящему времени обновлено уже 300 километров", - говорится в сообщении. По словам заместителя председателя регионального правительства Дениса Хохрякова, достичь таких показателей удалось благодаря системной работе правительства региона под руководством губернатора Михаила Евраева по обеспечению опережающего финансирования на дорожное строительство из федерального бюджета. "Всего на реализацию проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году выделено 10,2 миллиарда рублей, из них 3,058 миллиарда рублей мы получили на дополнительные объекты за счет средств 2024 года", - сообщил Хохрякова. По данным правительства региона, всего на объектах дорожного нацпроекта в этом году в регионе уложено свыше двух миллионов квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установлено 18 светофорных объектов, более шести тысяч дорожных знаков и пять тысяч погонных метров барьерного ограждения на опасных участках. Кроме того, приведено в порядок более 17 тысяч погонных метров тротуаров и более 120 пешеходных переходов, обновлено свыше 160 остановок общественного транспорта, смонтировано порядка 30 искусственных неровностей. "По указу президента России Владимира Путина к 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 50% от их общего числа, к концу 2023 года мы уже вышли на показатель в 52%. В том числе имеем в нормативе 62% дорог, составляющих опорную сеть", - подчеркнул министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

https://ria.ru/20231116/dorogi-1909944044.html

https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, россия, владимир путин