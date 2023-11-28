https://ria.ru/20231128/donetsk-1912374190.html

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке

Один из снарядов "Града" пробил крышу жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:59

2023-11-28T14:59

2023-11-28T16:58

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Один из снарядов "Града" пробил крышу жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры. Украинские войска в течение дня несколько раз обстреливали Куйбышевский, Петровский и Киевский районы Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231128/donetsk-1912349035.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

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Поврежденная квартира в Донецке Поврежденная квартира в Донецке 2023-11-28T14:59 true PT0M13S

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк