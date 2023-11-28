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Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.11.2023 (обновлено: 16:58 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/donetsk-1912374190.html
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке - РИА Новости, 28.11.2023
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке
Один из снарядов "Града" пробил крышу жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:59
2023-11-28T16:58
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Один из снарядов "Града" пробил крышу жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры. Украинские войска в течение дня несколько раз обстреливали Куйбышевский, Петровский и Киевский районы Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231128/donetsk-1912349035.html
донецк
куйбышевский район
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Поврежденная квартира в Донецке
Поврежденная квартира в Донецке
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Один из снарядов "Града" пробил крышу жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз. Повреждено четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
Украинские войска в течение дня несколько раз обстреливали Куйбышевский, Петровский и Киевский районы Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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