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ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 28.11.2023 (обновлено: 13:51 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/donetsk-1912349035.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:45
2023-11-28T13:51
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО; 13.41 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 11.55 по 13.33 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами

ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО; 13.41 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
Кроме того, украинские войска с 11.55 по 13.33 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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