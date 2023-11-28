https://ria.ru/20231128/donetsk-1912349035.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:45
2023-11-28T13:45
2023-11-28T13:51
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО; 13.41 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 11.55 по 13.33 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами
ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из РСЗО