https://ria.ru/20231128/donetsk-1912349035.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами

ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 28.11.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:45

2023-11-28T13:45

2023-11-28T13:51

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за четыре минуты выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО; 13.41 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 11.55 по 13.33 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк