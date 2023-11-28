https://ria.ru/20231128/desant-1912255943.html

Украина забросит в США необычный десант

Украина забросит в США необычный десант - РИА Новости, 28.11.2023

Украина забросит в США необычный десант

"Депутатский десант" из партии "Слуга народа" отправится в США для убеждения американских конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Украины, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T01:02

2023-11-28T01:02

2023-11-28T01:02

в мире

украина

сша

израиль

джон кирби

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. "Депутатский десант" из партии "Слуга народа" отправится в США для убеждения американских конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванных парламентариев.Как заявили представители пропрезидентской партии в Верховной раде, это является "главным вопросом поездки", которая состоится в конце недели.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей (нижняя палата конгресса. – ред.) пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html

украина

сша

израиль

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в мире, украина, сша, израиль, джон кирби, верховная рада украины