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Украина забросит в США необычный десант
Украина забросит в США необычный десант - РИА Новости, 28.11.2023
Украина забросит в США необычный десант
"Депутатский десант" из партии "Слуга народа" отправится в США для убеждения американских конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Украины, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T01:02
2023-11-28T01:02
2023-11-28T01:02
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. "Депутатский десант" из партии "Слуга народа" отправится в США для убеждения американских конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванных парламентариев.Как заявили представители пропрезидентской партии в Верховной раде, это является "главным вопросом поездки", которая состоится в конце недели.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей (нижняя палата конгресса. – ред.) пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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в мире, украина, сша, израиль, джон кирби, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Израиль, Джон Кирби, Верховная Рада Украины
Украина забросит в США необычный десант
"Страна.ua": в США отправится десант депутатов из партии Зеленского